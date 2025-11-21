2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Apad Zelenszkij mozgástere

MH
 2025. november 21. péntek. 16:24
Megosztás

Moszkva kész tárgyalni a békéről, de egyben figyelmeztette Kijevet is a mozgástér szűkülésére.

Apad Zelenszkij mozgástere
Vacsora egy kijevi étteremben - míg egyeseknek aranyvécé jut, addig más a levest is nehezen találja meg a tányéron
Fotó: AFP/Sergei Gapon

Úgy fogy Kijev döntési szabadsága, ahogy újabb és újabb területeket veszít el - jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője a Sky News szerint közölte, az orosz fegyveres erők eredményes munkájának meg kellene győznie Zelenszkijt és rendszerét, hogy tárgyalásokat kezdjenek. Inkább most, mint később fogalmazott Peszkov

A politikus arról is beszélt, a Kreml hivatalosan még nem kapta meg az Egyesült Államoktól a 28 pontból álló tervet, és „semmi érdemi megbeszélés nem folyik az ügyben”. A szóvivő hozzátette, Moszkva azt szeretné, ha a béketárgyalások sikeresek lennének, ezért nem kívánja nyilvánosan értékelni az egyes pontokat.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink