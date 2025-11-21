Vacsora egy kijevi étteremben - míg egyeseknek aranyvécé jut, addig más a levest is nehezen találja meg a tányéron

Úgy fogy Kijev döntési szabadsága, ahogy újabb és újabb területeket veszít el - jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője a Sky News szerint közölte, az orosz fegyveres erők eredményes munkájának meg kellene győznie Zelenszkijt és rendszerét, hogy tárgyalásokat kezdjenek. Inkább most, mint később fogalmazott Peszkov

A politikus arról is beszélt, a Kreml hivatalosan még nem kapta meg az Egyesült Államoktól a 28 pontból álló tervet, és „semmi érdemi megbeszélés nem folyik az ügyben”. A szóvivő hozzátette, Moszkva azt szeretné, ha a béketárgyalások sikeresek lennének, ezért nem kívánja nyilvánosan értékelni az egyes pontokat.