2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

A visszaváltási rendszerünk sem jó Brüsszelnek

MH
 2025. november 21. péntek. 18:50
Megosztás

Nem tetszik a hulladékgazdálkodás koncessziója az EU-nak.

A visszaváltási rendszerünk sem jó Brüsszelnek
Nem szép dolog ez...
Fotó: AFP/Middle east images/Morteza Aminoroayay

Döntött az Európai Bizottság, kötelezettségszegési eljárást indít, és felszólító levelet küld Magyarországnak, mivel szerinte az nem tartotta be az uniós szabályokat a hulladékgazdálkodási koncesszió odaítélésekor – írja a Mandiner. A cikkben utalnak rá, az EB szerint, az eljárás során alkalmazott jogosultsági kritériumok diszkriminatívak voltak, és a koncesszió 35 éves időtartama meghaladja az uniós irányelvben megengedett távot. Az EB célkeresztjébe most amúgy a MOL-MOHU került.

Hazánknak két hónapja van válaszolni a felvetett kifogásokra, megfelelő válasz hiányában a Bizottság indoklással ellátott vélemény kiadásáról dönthet.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink