A visszaváltási rendszerünk sem jó Brüsszelnek

Döntött az Európai Bizottság, kötelezettségszegési eljárást indít, és felszólító levelet küld Magyarországnak, mivel szerinte az nem tartotta be az uniós szabályokat a hulladékgazdálkodási koncesszió odaítélésekor – írja a Mandiner. A cikkben utalnak rá, az EB szerint, az eljárás során alkalmazott jogosultsági kritériumok diszkriminatívak voltak, és a koncesszió 35 éves időtartama meghaladja az uniós irányelvben megengedett távot. Az EB célkeresztjébe most amúgy a MOL-MOHU került.

Hazánknak két hónapja van válaszolni a felvetett kifogásokra, megfelelő válasz hiányában a Bizottság indoklással ellátott vélemény kiadásáról dönthet.