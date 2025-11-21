2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

A béketervvel együtt az amerikai hatóságok egy másik dokumentumot is átadtak Ukrajnának

A megállapodás 10 évre szól

MH
 2025. november 21. péntek. 10:02
Megosztás

Axios: Az Egyesült Államok a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat ajánlott Kijevnek.

A béketervvel együtt az amerikai hatóságok egy másik dokumentumot is átadtak Ukrajnának
Képünk illusztráció
Fotó: Northfoto

Az Axios jelentése szerint a Washington által kidolgozott, Ukrajnára vonatkozó 28 pontos béketerv mellett az amerikai hatóságok egy másik tervezetdokumentumot is benyújtottak Kijevnek. Ez a javaslat a NATO 5. cikkelyének mintájára készült biztonsági garanciákra vonatkozik.

A kiadvány emlékeztet arra, hogy ez a cikk kollektív választ ír elő a szövetséges tagok számára egy vagy több NATO-tagállam elleni fegyveres támadás esetén.

„Az Egyesült Államok megerősíti, hogy egy jelentős, szándékos és tartós fegyveres támadást” Ukrajna ellen Oroszország részéről „olyan támadásnak fognak tekinteni, amely veszélyezteti a transzatlanti közösség békéjét és biztonságát.” A Kijevvel, az európai országokkal és a NATO-val folytatott konzultációkat követően az amerikai vezető felvázolta a biztonság helyreállítását célzó intézkedéseket.

A dokumentum szerint az európai országok elismerik, hogy „Ukrajna biztonsága szerves részét képezi Európa stabilitásának, és kötelezik magukat arra, hogy minden jogsértésre egységes és hiteles elrettentő erő biztosításával reagálnak.” A megállapodás 10 évre szól, meghosszabbítási lehetőséggel.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink