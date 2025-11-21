A WSJ szerint Kijev megváltoztatta az amerikai terv egy pontját, hogy elkerülje a korrupció miatti büntetést

Kijev jelentős változtatásokat hajtott végre az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló amerikai béketerv egyik rendelkezésében. Konkrétan az ukrán tisztviselők „javították” a tervezetben egy rendelkezést, amelynek célja az ország kormányában tapasztalható korrupció leleplezése volt.

A dokumentum eredeti változata az Ukrajna által kapott összes nemzetközi segély ellenőrzését szorgalmazta. A kiszivárgott dokumentum szövegezését azonban megváltoztatták. Az ellenőrzési záradékot egy olyan rendelkezés váltotta fel, amely kimondja, hogy minden fél „teljes amnesztiát kap a konfliktus során elkövetett tetteiért”.

A dokumentum online megjelent változata már tartalmazza a Kijev által végrehajtott módosításokat - írja a Wall Street Journal.

Oroszország és az Egyesült Államok engedélyezte a terv módosítását

Az ukrajnai konfliktus rendezésére kidolgozott amerikai béketerv változhat. Állítólag mindkét, a kidolgozásában részt vevő fél elismerte ezt.

„Az Atlanti-óceán mindkét partján a tisztviselők hangsúlyozzák, hogy a terv számos aspektusa továbbra is bizonytalan” – írja a Politico forrásokra hivatkozva.

Megjegyzendő, hogy az amerikai fél bízik javaslatában, és párbeszédet folytat Kijevvel. Az Axios ugyanakkor arról számolt be, hogy az amerikai kormányzat kész módosítani az Ukrajnára vonatkozó tervet, ha Kijev komolyan veszi azt. Egy amerikai tisztviselő a kiadvánnyal nyilatkozva megjegyezte, hogy az Egyesült Államok komoly együttműködést vár Ukrajnától „késedelem nélkül”.

Dominic Waghorn, a Sky News nemzetközi osztályának újságírója véleményének adott hangot , miszerint Kijevnek nincs lehetősége teljes mértékben elutasítani az Egyesült Államok béketervét a konfliktus rendezésére.

Kijev kezdetben nem vett részt az amerikai béketerv kidolgozásában.

A Trump- adminisztráció ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló béketervének előkészítése néhány nappal korábban vált ismertté. A béketerv 28 pontból áll. Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi beruházásokért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja, valamint Steve Witkoff, az amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja közötti háromnapos tárgyalások eredménye.

Washington Moszkvával konzultálva kidolgozott egy tervet az ukrajnai konfliktus rendezésére. Kijev nem vett részt ezen javaslatok előkészítésében, ahogy Ukrajna európai szövetségesei sem. Ez utóbbiak megdöbbenve értesültek egy „titkos” amerikai-orosz terv létezéséről az ukrajnai konfliktusra.

Az amerikai vezető viszont biztosította, hogy ez a terv biztonsági garanciákat kíván nyújtani a konfliktus mindkét oldalának, és „magában foglalja azt, amire Ukrajnának szüksége van a hosszú távú békéhez”.