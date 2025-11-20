2025. december 7., vasárnap

Külföld

Zelenszkij nem engedi el fő támogatóját

Az elnök felelőssége

MH
 2025. november 20. csütörtök. 22:47
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij nem hajlandó elbocsátani Andrij Jermakot, az elnöki hivatal vezetőjét, annak ellenére, hogy több képviselő is erre szólította fel saját a Nép Szolgája pártból is – írja a Hromadske és az Ukrainszka Pravda, forrásokra hivatkozva. Az ukrán elnök döntéséről Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselő is beszámolt.

Zelenszkij nem engedi el fő támogatóját
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Angelos Tzortzinis

„Zelenszkij azt mondta, hogy a személyzeti kérdések az elnöki hivatalban az elnök felelőssége, és világossá tette, hogy Jermak nem fog lemondani” – idézi a találkozó résztvevőjét az Ukrainszka Pravda.

A lap forrása szerint a találkozón megvitatták azt a kérdést is, hogy kiket nevezzenek ki új minisztereknek azok helyett, akiket a korrupciós botrány miatt elbocsátottak az energetikai szférából. Az elnök azt tanácsolta a képviselőknek, hogy javasoljanak jelölteket Julia Szviridenko miniszterelnöknek – vette észre az Orosz Hírek.

