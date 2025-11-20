Külföld
Zelenszkij nem engedi el fő támogatóját
Az elnök felelőssége
„Zelenszkij azt mondta, hogy a személyzeti kérdések az elnöki hivatalban az elnök felelőssége, és világossá tette, hogy Jermak nem fog lemondani” – idézi a találkozó résztvevőjét az Ukrainszka Pravda.
A lap forrása szerint a találkozón megvitatták azt a kérdést is, hogy kiket nevezzenek ki új minisztereknek azok helyett, akiket a korrupciós botrány miatt elbocsátottak az energetikai szférából. Az elnök azt tanácsolta a képviselőknek, hogy javasoljanak jelölteket Julia Szviridenko miniszterelnöknek – vette észre az Orosz Hírek.