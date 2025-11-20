2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Zelenszkij megkapta az amerikai béketervet

Az ukrán elnök a következő napokban tárgyalásokat tervez Trumppal

MH
 2025. november 20. csütörtök. 17:54
Megosztás

Zelenszkij hivatalosan is átvette az amerikai béketervet.

Zelenszkij megkapta az amerikai béketervet
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a következő napokban tárgyalásokat tervez az amerikai elnökkel
Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan is átvette az amerikai féltől a konfliktus rendezésére irányuló béketervet, amelyet Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja dolgozott ki. Erről az ukrán elnöki hivatal számolt be a Telegramon.

„Ukrajna elnöke felvázolta a népünk számára fontos alapelveket, és a mai találkozót követően [kijevi és washingtoni képviselők] megállapodtak abban, hogy a terv pontjain olyan módon dolgoznak, amely a háború méltóságteljes befejezéséhez vezet” – áll a közleményben.

Az ukrán elnöki hivatal tisztázta, hogy Zelenszkij a következő napokban tárgyalásokat tervez Trumppal. E megbeszélések során a meglévő diplomáciai lehetőségeket és a konfliktus rendezéséhez szükséges kulcsfontosságú pontokat kívánja megvitatni.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink