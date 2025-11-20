Zelenszkij megkapta az amerikai béketervet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan is átvette az amerikai féltől a konfliktus rendezésére irányuló béketervet, amelyet Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja dolgozott ki. Erről az ukrán elnöki hivatal számolt be a Telegramon.

„Ukrajna elnöke felvázolta a népünk számára fontos alapelveket, és a mai találkozót követően [kijevi és washingtoni képviselők] megállapodtak abban, hogy a terv pontjain olyan módon dolgoznak, amely a háború méltóságteljes befejezéséhez vezet” – áll a közleményben.

Az ukrán elnöki hivatal tisztázta, hogy Zelenszkij a következő napokban tárgyalásokat tervez Trumppal. E megbeszélések során a meglévő diplomáciai lehetőségeket és a konfliktus rendezéséhez szükséges kulcsfontosságú pontokat kívánja megvitatni.