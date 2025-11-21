Világhírű kortárs török komponista műve csendül fel a A MÁV Szimfonikus Zenekar koncertjén a Zeneakadémián

A MÁV Szimfonikus Zenekar november 27-i, a Zeneakadémián tartandó hangversenyének középpontjában Fazil Say, a világhírű kortárs török komponista és zongoraművész legújabb monumentális műve, a Mother Earth (Anyaföld) áll, amely most hangzik el először Magyarországon – közölte a zenekar csütörtökön az MTI-vel.

A hangversenyt Ravel lírai szépségű Pavane egy infánsnő halálára című darabja nyitja, amely a reneszánsz tánc méltóságát és a francia impresszionizmus finom fény-árnyék játékát idézi. A méltóságteljes kompozíció mára a zeneszerző egyik legtiszteltebb alkotásává vált – olvasható a közleményben.

Mint írták, az est csúcspontja Fazil Say héttételes zongoraversenye, a Mother Earth, amelynek ősbemutatója idén májusban, az Oszakai Világkiállításon volt. A klímaváltozásra és a természet erőire reflektáló műben a klasszikus forma a jazz, a keleti zene és a török folklór impulzív ritmusaival fonódik össze – tették hozzá.

A tájékoztatás szerint a szerző különleges hangszereléssel – madárhangokat idéző síppal, japán ütőhangszerekkel – és saját korábbi művére tett utalásokkal teremti meg a Földanya drámai és felemelő zenei portréját. A zongoraszólót a komponista maga játssza. Játékát és kompozícióit a technikai magabiztosság, az improvizációs készség és a mély kulturális gyökerek teszik egyedivé – emelik ki a közleményben.

A hangverseny második részében Ravel lenyűgöző fantáziavilága tárul fel: a Daphnis és Chloé I-II. szvitjei a francia impresszionizmus csúcspontjai, melyekben a természet ragyogó hangszínekben kel életre – írták. A Longosz görög író regényéből ihletet merítő balettzenében a természet szinte lélegzik: a Napfelkelte tétel ragyogó hangszínpompája, a pásztorjáték finom fafúvós dialógusai és a záró Bacchanália eksztatikus tánca a zeneszerző legérzékibb, legszínesebb oldalát mutatják meg.

A MÁV Szimfonikus Zenekar és Farkas Róbert, a zenekar vezető karmesterének estje a klasszikus repertoár különleges kompozíciói és a kortárs zene jelentős új alkotása között teremt hidat, amelyben a múlt, és a jelen dallamai szerves egységet alkotnak – áll az összegzésben.