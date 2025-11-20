Veszélybe került az olajfinomító

Ukrajna az éjszaka folyamán újabb csapást hajtott végre, ezúttal egy olajfinomítót támadtak. Az ukrán támadás nyomán tűz ütött ki a létesítményben, azonban a működés az orosz közlés szerint zavartalan.

Az ukránok az elmúlt időszakban az energetikai infrastruktúra támadásával igyekeznek megzavarni az orosz olaj és gázkereskedelmet

A helyi lakosok beszámolója szerint november 20-án éjszaka támadás ért egy olajfinomítót a Rjazany megyében. Az ukrán támadás tényét az orosz hatóságok is megerősítették, azonban az olajfinomító működése zavartalan a közlés szerint – írja a Kyiv Independent.

Az ukrán fegyveres erők az elmúlt időszakban fokozták a kritikus infrastruktúra elleni támadásokat. Rjazany, a régió fővárosa, Moszkvától 180 kilométerre délkeletre, Ukrajna északkeleti orosz határától pedig mintegy 450 kilométerre található, a Szumi terület mentén. Az ukránok egyelőre nem erősítették meg a támadás tényét.

Tegnap este a légvédelem drónokat pusztított el a Rjazanyi terület felett. A lehulló törmelékek miatt tűz ütött ki vállalat területén – állította Pavel Malkov kormányzó.

Az ukrán vezérkar november 16-án arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek a Szamarai megyében található Novokuibisevszki olajfinomítóra és az orosz elit Rubikon egységhez tartozó dróntárolóra. Az ukránok az elmúlt időszakban az energetikai infrastruktúra támadásával igyekeznek megzavarni az orosz olaj és gázkereskedelmet, ezzel pedig elvágni Moszkvát az ebből származó bevételektől - derül ki az Origo cikkéből.