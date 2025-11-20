A békés rendezésnek el kell vezetnie az ukrajnai válság kiváltó okainak felszámolásához – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak.

„Oroszország továbbra is nyitott a rendezésre, de ennek el kell vezetnie a konfliktus kiváltó okainak felszámolásához” – mondta.

Az arra vonatkozó kérdésre, hogy folyik-e jelenleg orosz-amerikai konzultáció az ukrajnai rendezésről, azt mondta: „konzultáció mint olyan, jelenleg nem folyik. Természetesen vannak kontaktusok. De olyan folyamat, amelyet konzultációnak lehetne nevezni, nincs senkivel”.

Peszkov szerint bármely időpont alkalmas az ukrán konfliktus politikai és diplomáciai úton történő rendezésére. Az orosz elnök sajtótitkára így reflektált arra a felvetésre, hogy vajon a mostani-e a legjbb időpont a megegyezésre, amikor az orosz védelmi minisztérium csatagyőzelmekről tesz bejelentéseket, az ukrán belpolitikában korrupciós botrány robbant ki, és közeleg a tél.

A szóvivő kommentálta René Obermannak, az Airbus vezérigazgatójának a berlini biztonságpolitikai konferencián szerdán tett nyilatkozatát, amelyben Európa Achilles-sarkának nevezte az orosz Iszkander-M rakétakomplexumok jelenlétét a kalinyingrádi régióban, valamint ezek lehetséges fehéroroszországi telepítését. Obermann arra kérte az európai országokat, hogy dolgozzanak ki közös doktrínát Oroszország feltartóztatására, és hogy ennek keretében telepítsenek harcászati nukleáris fegyvereket határai mentén.

Peszkov hangsúlyozta, hogy „Kalinyingrád Oroszország elidegeníthetetlen része, amelynek biztonsága és stabilitása érdekében ”mindent megtesz, ma és holnap is.„ Obermann kijelentését annak jeleként értékelte, hogy az európaiak elveszítik a mértéktartást és megfontoltságot a hozzáállásukban.