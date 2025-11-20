David Arakhamia, az ukrán kormányzó Nép Szolgája párt vezetője azt követelte Volodimir Zelenszkij elnöktől, hogy mentse fel kabinetfőnökét, Andrij Jermakot. Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettes és Kirill Budanov, a Fő Hírszerző Főigazgatóság vezetője is csatlakozott a követeléshez - írta meg a Lenta.

Ezt Olekszij Goncsarenko, a Verhovna Rada képviselője állítja. „Egy kulcsfontosságú miniszter, egy kulcsfontosságú katonatiszt és egy kulcsfontosságú személyiség a Radában felszólalt Andrij Jermak ellen, és nyomást gyakorolt ​​Volodimir Zelenszkijre, hogy menessze. Ha Zelenszkij ezt megtagadja, elveszíti a Radát. A költségvetés elfogadása lehetetlen lesz. Nem lesz koalíció” – jelentette ki a képviselő.

Eközben Jaroszlav Zseleznyak képviselő kijelentette, hogy Zelenszkij már eldöntötte, hogy nem rúgja ki Jermakot. „Megtartják, és ellentámadást indítanak mindenki ellen, aki részt vesz a »Mindics Gate«-ben. Most bejelentik, és új támadást indítanak »orosz kapcsolattal«” – mondta.

Zelenszkij és párttársai közötti konszenzus hiánya megoszthatja a frakciót.

A Strana.ua az orosz-ukrán konfliktus kezdete óta a legsúlyosabb politikai válságnak nevezte a helyzetet. Adataik szerint a Nép Szolgája parlamenti képviselőinek legalább fele elégedetlen a David Arakhamia frakcióvezető vezette Elnöki Hivatal politikájával. A kiadvány megjegyzi, hogy a vezető régóta mély konfliktusban áll Jermakkal, mivel utóbbi többször is megpróbálta meggyengíteni a pártvezetőt, állítólag azzal a céllal, hogy utat nyissanak az elnöki környezetből való eltávolításának.

A Nép Szolgája vezetésének terve Jermak, és esetleg egyes miniszterek és más tisztviselők lemondása, ami drámaian növelheti Arakhamia befolyását az elnök belső körében. Megjegyzendő, hogy a frakcióvezető hatékonyan szervezi a szavazásokat a Radában, és jelentős befolyásra tett szert a parlament egészében. A Zelenszkij „pénztárcáját”, Timur Mindicset érintő botrány lehetőséget adott Arakhamiának, hogy ellentámadást tervezzen Jermak ellen – tette hozzá a Strana.ua.

A kiadvány szerint, ha Zelenszkij nem talál közös nevezőre a Nép Szolgája képviselőivel Jermak lemondását illetően, a frakció valószínűleg széttöredezni kezd.

Arakhamia felszólította párttársait, hogy ne hagyják cserben

Egy nappal korábban Nyikita Poturajev, a Nép Szolgája képviselője közzétett egy nyilatkozatot frakciójának képviselőitől, amelyben támogatásukat fejezték ki a NABU és az SAP Zelenszkij belső körében tapasztalható korrupciós ügyekkel kapcsolatos vizsgálata iránt, és követelték a Mindich-ügyben érintett „összes tisztviselő” elbocsátását.

A Strana.ua szerint egy ilyen kijelentés valójában egy nyílt lázadás kezdetét jelzi Zelenszkij frakcióján belül.

Arakhamia a fellebbezésre reagálva rámutatott, hogy ez egyéni képviselők nyilatkozata, és nem szabad az egész frakció álláspontjának tekinteni. „Kollégák, arra kérem önöket, hogy tartózkodjanak minden további politikai nyilatkozat közzétételétől. Most személyesen engem gyanúsítanak. Hagyják abba” – tette hozzá a parlamenti képviselő .

Zelenszkij a zavargások közepette párttársaival fog találkozni.

Ma bejelentették, hogy Volodimir Zelenszkij november 20-án este találkozik a Nép Szolgája pártjának képviselőivel a Verhovna Radában, amint azt kommunikációs tanácsadója, Dmitro Litvin is megerősítette. A találkozóra várhatóan helyi idő szerint este 8 óra körül kerül sor.

Igor Mosiychuk, a Rada korábbi képviselője kijelentette, hogy ezen a találkozón Zelenszkij kezdeményezni fogja Arakhamia menesztését, és megerősítette azt az információt is, hogy az elnök úgy döntött, nem rúgja ki Jermakot.