Ukrajna legfőbb támogatója hamarosan távozik

Januárban távozik hivatalából Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg. Kijev ezzel elveszíti egyik legfontosabb támogatóját a Fehér Házban, Kellogg ugyanis határozottan ukránbarát tevékenységet fejtett ki.

A Fehér Ház megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg januárban elhagyja hivatalát – írja a Reuters.

Kelloggot Trump eredetileg Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottjává nevezte ki, de később csak az Ukrajnával való kapcsolattartás lett a feladata, mivel az oroszok túl ukránbarátnak tartották. A Moszkvával való kapcsolattartást az amerikai elnök lényegében közel-keleti különmegbízottjára, Steve Witkoffra bízta.

Kellogg az ukránok fő szószólója volt a Fehér Házban, így távozása érzékeny veszteség Ukrajna számára, különösen amikor az oroszok látványosan nyomulnak előre a frontvonalon, miközben az ukrán vezetést súlyos korrupciós botrány rázta meg, fogalmaz a Portfolio.

A 81 éves nyugalmazott tábornok közeli munkatársaival közölte, hogy januártól nem akarja folytatni a munkát. Az elnöki különmegbízottak mandátuma egyébként is 360 napra szól, amit a Szenátus jóváhagyásával hosszabbíthatnak meg, így Kellogg az időpontot megfelelő pillanatnak nevezte a távozásra.