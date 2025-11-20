Külföld
Ukrajna legfőbb támogatója hamarosan távozik
A Fehér Ház megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg januárban elhagyja hivatalát – írja a Reuters.
Kelloggot Trump eredetileg Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottjává nevezte ki, de később csak az Ukrajnával való kapcsolattartás lett a feladata, mivel az oroszok túl ukránbarátnak tartották. A Moszkvával való kapcsolattartást az amerikai elnök lényegében közel-keleti különmegbízottjára, Steve Witkoffra bízta.
Kellogg az ukránok fő szószólója volt a Fehér Házban, így távozása érzékeny veszteség Ukrajna számára, különösen amikor az oroszok látványosan nyomulnak előre a frontvonalon, miközben az ukrán vezetést súlyos korrupciós botrány rázta meg, fogalmaz a Portfolio.
A 81 éves nyugalmazott tábornok közeli munkatársaival közölte, hogy januártól nem akarja folytatni a munkát. Az elnöki különmegbízottak mandátuma egyébként is 360 napra szól, amit a Szenátus jóváhagyásával hosszabbíthatnak meg, így Kellogg az időpontot megfelelő pillanatnak nevezte a távozásra.