Ukrajna békéje csak az európaiak és az ukránok részvételével érhető el

Ukrajna békéje csak az ukránok és az európaiak részvételével érhető el – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben, az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően csütörtökön.

Kaja Kallas újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: „egyértelmű”, hogy bármilyen béketerv fenntartható megvalósulásához Ukrajna és Európa támogatására van szükség.

„Mi európaiak mindig is a hosszú távú és igazságos békét támogattuk Ukrajna számára. Üdvözlünk minden érdemi erőfeszítést, amely a háború befejezésére irányul, de ahogy már korábban is mondtuk: ennek igazságosnak és tartósnak kell lennie, valamint abba az ukránoknak, de az európaiaknak is bele kell egyezniük” – fogalmazott. Szavai szerint Oroszország nem tett semmilyen engedményt a háború befejezése érdekében, ugyanis – mint mondta – ha Moszkva valóban békére törekedne, már korábban megegyezhetett volna egy feltétel nélküli tűzszünetről.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azonnal leállíthatná a háborút, azzal, hogy felhagy a civilek gyilkolásával, „de erre nem látunk szándékot az orosz oldalról” – tette hozzá. Hangsúlyozta továbbá, hogy az EU-nak megoldást kell találnia az orosz energiahordozókra vonatkozóan bevezetett eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajói működésének megakadályozására, ugyanis – véleménye szerint – ezek a hajók jelentősen hozzájárulnak az orosz hadigazdaság finanszírozásához.

Lars Lokke Rasmussen, az Európai Unió Tanácsának féléves elnökségét betöltő Dánia külügyminisztere közölte, a tanács keményen dolgozik azon, hogy az uniós tagállamok vezetői következő, december második felében esedékes ülésükön megoldást találjanak Ukrajna finanszírozására. Ebben véleménye szerint kulcsszerepet kell játszania az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók kertében befagyasztott orosz vagyonelemek „innovatív felhasználásának”.

Ha az EU megoldást találna Ukrajna középtávú finanszírozására, az lehetővé tenné az ország számára, hogy megerősítse védelmi kapacitását – mondta. Az ukrajnai háborút lezáró állítólagos orosz-amerikai béketervre utaló újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, az EU-nak ki kell állnia Ukrajna mellett. Legyen szó földterületekről, vagy a határok elmozdulásáról, nem szabad megállapodást kötni az ukránok részvétele nélkül – szögezte le.

Közölte: az EU továbbra is Donald Trump amerikai elnök eredeti álláspontjával ért egyet, amely azonnali és feltétel nélküli tűzszünetre vonatkozott, s amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök régóta támogat. Az egyetlen problémát az orosz elnök jelenti, ezért el kell kerülni, hogy engedményeket kapjon – hangoztatta. Hangsúlyozta továbbá, hogy „az orosz gazdaság nagyon gyenge”, valamint azt, hogy folytatni kell az uniós szankciók bevezetését, különös figyelmet fordítva az orosz árnyékflotta tevékenységére.

Johann Wadephul német külügyminiszter érkezésekor kijelentette: üdvözlendők az ukrajnai béketárgyalások megkezdésére irányuló kezdeményezések, de – mint aláhúzta – azokban Ukrajnának és Európának is részt kell vennie.

A tűzszünetről szóló összes tárgyalást, sőt, Ukrajna további békés fejlődését is csak Ukrajnával lehet megvitatni és megtárgyalni – mondta Wadephul, majd hozzátette: ebben Európának is részt kell vennie. Közölte továbbá, hogy folytatni kell Ukrajna pénzügyi támogatását, biztosítva ezzel, hogy Ukrajna a jövőben is életképes maradjon.

Az ukrajnai korrupciós botránnyal kapcsolatban a német külügyminiszter kijelentette: az összes vádat teljeskörűen és átláthatóan ki kell vizsgálni. „De ez természetesen nem vonhatja el a figyelmünket az általános álláspontunktól, miszerint Ukrajna mellett állunk” – fogalmazott Wadephul, majd úgy folytatta: „csak azért, mert korrupciós vádak merültek fel, nem inoghatunk meg, és nem is fogunk meginogni Ukrajna támogatását illetően.

Követelni fogjuk, hogy ezeket a vádakat kivizsgálják, de nem fogjuk feladni kötelezettségvállalásunkat: Ukrajna egyértelmű támogatását”. Kijelentette továbbá: ébernek kell lenni, egyesek ugyanis ezt a helyzetet félrevezetésre használják fel. „Ezt sem engedhetjük meg” – szögezte le a német külügyi tárcavezető, majd hozzátette: „folytatjuk a szabadságért, az európai békéért folytatott harcunk”.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter érkezésekor kijelentette: konzultálni kell Európával minden ukrajnai béketervről. Európa támogatja a béketeremtő erőfeszítéseket, de elvárja, hogy konzultáljanak vele. Európát be kell vonni a döntéshozatali folyamatba, ugyanis – mint hangsúlyozta – Európa biztonsága forog kockán.

A lengyel külügyi tárcavezető hozzátette, hogy Ukrajnát nem szabad korlátozni az önvédelmi képességében, hangsúlyozva, hogy a korlátozásoknak „az agresszorra, nem pedig az áldozatra” kell vonatkozniuk. Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök áll az ukrajnai béke útjában.

Közölte azt is, hogy a béke nem jelenthet kapitulációt, majd aláhúzta: az ukránok bármiféle kapitulációt elutasítanak. „Tartós békét akarunk, amelyet a szükséges biztonsági garanciák védenek, hogy megakadályozzák Vlagyimir Putyin Oroszországának további agresszióját” – hangsúlyozta.

José Manuel Albares spanyol külügyminiszter érkezésekor kijelentette: Ukrajna és az Európai Unió nélkül nem lehet hosszantartó békét szavatoló tervet készíteni. A béketervnek biztosítania kell egy szuverén és demokratikus ukrán állam létezését – szögezte le a spanyol tárcavezető.