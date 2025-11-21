Oroszország a Kínával való védelmi együttműködés új távlatainak kijelölését reméli – jelentette ki Szergej Belouszov orosz védelmi miniszter, amikor csütörtökön Moszkvában fogadta Csang Ju-hszia tábornokot, a kínai Központi Katonai Bizottság alelnökét.

Moszkva és Peking tovább mélyíti stratégiai partnerségét a biztonságpolitikai térben

Mint fogalmazott, az orosz-kínai katonai együttműködés a bizalomra és egymás érdekeinek megértésére épül.

Az orosz tárcavezető méltatta a két ország második világháborúban közösen elért győzelmét és hangsúlyozta a „történelmi igazság” megóvásának fontosságát a „rendszeres átírási kísérletekkel” szemben. Az orosz diplomáciai tárca csütörtökön közölte, hogy szerdán orosz-kínai külügyi konzultációkat tartottak Moszkvában a rakétavédelem és a hadászati stabilitás rakétafegyverzettel kapcsolatos aspektusairól.

Moszkva küldöttségét Andrej Maljugin, az orosz külügyminiszter hadászati stabilitási kérdésekért felelős különmegbízottja vezette, Pekingét pedig Li Csi-csang, a kínai külügyminisztérium fegyverzetellenőrzési osztályának helyettes vezetője. A napirenden szerepelt egyebek között a globális és regionális biztonságot veszélyeztető destabilizáló tényezők közös elemzése és minimalizálása.

A küldöttségvezetők kölcsönösen megelégedettségüket fejezték ki a kétoldalú együttműködés szintjével és minőségével kapcsolatban, és megerősítették elkötelezettségüket ennek további erősítése iránt.