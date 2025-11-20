Trump jóváhagyta a béketervet

Donald Trump amerikai elnök már jóváhagyott egy 28 pontos „béketervet” az Oroszország Ukrajna elleni háborújának befejezésére, amelyről a Fehér Ház tisztviselői konzultáltak az oroszokkal – számolt be csütörtökön az rbc.ua hírportál az NBC News amerikai tévécsatornára hivatkozva.

A jelentés szerint a csatorna fehér házi forrása szerint ezt a tervet a Trump-adminisztráció magas rangú tisztviselői titokban dolgozták ki az elmúlt hetekben, Kirill Dmitrijev orosz különmegbízottal és ukrán tisztviselőkkel konzultálva. A tervet Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és az amerikai elnök veje, Jared Kushner dolgozta ki. „A terv célja, hogy mindkét fél számára biztonsági garanciákat nyújtson a tartós béke biztosítása érdekében. Magában foglalja azt, hogy mit akar Ukrajna, és mire van szüksége a tartós béke eléréséhez” – nyilatkozta az NBC Newsnak a Fehér Ház szóvivője.

A tisztviselő ugyanakkor nem árulta el a terv további részleteit. Csak annyit jegyzett meg, hogy a dokumentumot még meg kell vitatni Ukrajnával és Oroszországgal. Ugyanakkor három amerikai tisztviselő azt nyilatkozta a kiadványnak, hogy a terv kereteit még nem mutatták be az ukrán hatóságoknak, és hogy a tervezet kidolgozásának határideje egybeesett az amerikai hadsereg delegációjának ukrajnai látogatásával.

„Az ukrajnai bonyolult és halálos háború befejezéséhez komoly és realisztikus elképzelések széles körű cseréjére van szükség. A tartós béke eléréséhez mindkét félnek nehéz, de szükséges engedményeket kell tennie. Ezért dolgozunk ki egy listát a háború befejezésére vonatkozó lehetséges ötletekről, mindkét fél javaslatai alapján” – írta Rubio az X közösségi oldalon.

A csatorna forrásai megjegyezték, hogy Ukrajna nem vett részt a terv kidolgozásában, de tájékoztatták a terv általános jellemzőiről, de részletesen nem tájékoztatták, és semmilyen javaslatot nem kapott - írta meg a karpat.in.ua. Ugyanakkor Lindsey Graham republikánus szenátor az NBC News-nak azt nyilatkozta, hogy nem tudott a tervről. „De azt azért kijelentem: remélem, hogy nincs terv – egyetlen terv sem fog működni, amíg Putyin nem hisz abban, hogy komolyan gondoljuk, hogy továbbra is nagyobb léptékű katonai segítséget kívánunk nyújtani Ukrajnának” – jegyezte meg.