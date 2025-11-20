Tévúton jár Európa

Túlélheti-e Európa? - címmel adott ki egy izgalmas könyvet a Yale Egyetem.

David Marsh frissen megjelent könyve nem kevesebbet állít, mint hogy Európa 1989. óta tévúton jár. Mint a Yale Egyetem által kiadott ajánlóból kiderül, a kontinens sosem heverte ki igazán a berlini fal leomlását és a rendszerváltozást, és azóta is csak sodródik a geopolitikai és gazdasági bizonytalanság óceánján.

David Marsh kiadatlan archívumokra és több mint 150 vezető személyiséggel készített interjúkra támaszkodva vizsgálja Európa jelenlegi válságát, a populizmus előretörésétől a francia-német válságon át a putyini Oroszországgal való kapcsolatok megromlásáig. Törésvonalak rajzolódnak ki a monetáris unióban, miközben az éghajlatváltozás elleni küzdelem hatással van a növekedésre. A második világháború óta legsúlyosabb próbatételével szembesülve Európának új ellenálló képességre van szüksége, továbbá megújult nemzetközi partnerségeket kell keresnie a siker biztosítása érdekében.

Hozzáteszik, Nagy-Britannia kilépése az Unióból mindkét felet meggyengítette, Oroszország ukrajnai inváziója pedig élesen kiemelte a fennálló hiányosságokat.