Sötét tél elé néz Ukrajna

Nincs elegendő villanyáram Ukrajnában, így a lakosságnak bizonnyal be kell érnie a korábbinál is kevesebbel.

Arra figyelmeztetett Vitalij Zajcsenko, az Ukrenergo igazgatótanácsának elnöke, hogy az áramkorlátozások és a lekapcsolási menetrendek potenciálisan az egész téli időszakban érvényben maradhatnak Ukrajnában - írja a Kárpáthír. Mint olvasható, szakember hangsúlyozta, hogy bár a helyzet javulhat, a rendszer stabilitása nagyban függ az orosz légicsapásoktól, amelyek legutóbb öt megye infrastruktúráját rongálták meg.

A vezető kiemelte, hogy a jelenlegi helyzetben egy hirtelen lehűlés vagy tartós fagy jelentősen megnövelné a lekapcsolások időtartamát. Megjegyezte: ha Oroszország nem újította volna fel a tömeges támadásokat, az ukrán lakosság ellátása biztosított lenne, sőt, az ország exportálni is tudna – jelenleg azonban a kivitel teljesen szünetel.