Semmi nem marad titok az Epstein-ügyben

Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a törvényt, amely kötelezi az igazságügyi minisztériumot (DoJ) a Jeffrey Epstein-ügy iratainak kiadására.

„Az igazság hamarosan kiderülhet, mert éppen most írtam alá az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt” – írta Trump a Truth Social közösségi platformon.

Megfogalmazása szerint a törvény segít „feltárni az igazságot bizonyos demokratákról és Epsteinhez fűződő kapcsolataikról”. A dokumentumok publikálása 30 napon belül esedékes, de egyes adatok – például áldozatok személyes információi vagy folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozó részek – visszatarthatók.

Pam Bondi igazságügyi miniszter megerősítette, hogy a minisztérium a törvénynek megfelelően jár el, és „maximális transzparenciára” törekszik, ugyanakkor a jogszabály megengedi az áldozatok személyes adatainak, valamint a folyamatban lévő nyomozásokat veszélyeztető részek visszatartását vagy kitakarását – mondta. A képviselőház 427:1 arányban szavazta meg a törvényt, a szenátus pedig gyorsított eljárásban fogadta el.