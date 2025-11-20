2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Semmi nem marad titok az Epstein-ügyben

MH/MTI
 2025. november 20. csütörtök. 6:55
Frissítve: 2025. november 20. 7:39
Megosztás

Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a törvényt, amely kötelezi az igazságügyi minisztériumot (DoJ) a Jeffrey Epstein-ügy iratainak kiadására.

Semmi nem marad titok az Epstein-ügyben
A pedofil halála több mint gyanús
Fotó: AFP/Florida Department of Law Enforcement/HO

„Az igazság hamarosan kiderülhet, mert éppen most írtam alá az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényt” – írta Trump a Truth Social közösségi platformon.

Megfogalmazása szerint a törvény segít „feltárni az igazságot bizonyos demokratákról és Epsteinhez fűződő kapcsolataikról”. A dokumentumok publikálása 30 napon belül esedékes, de egyes adatok – például áldozatok személyes információi vagy folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozó részek – visszatarthatók.

Pam Bondi igazságügyi miniszter megerősítette, hogy a minisztérium a törvénynek megfelelően jár el, és „maximális transzparenciára” törekszik, ugyanakkor a jogszabály megengedi az áldozatok személyes adatainak, valamint a folyamatban lévő nyomozásokat veszélyeztető részek visszatartását vagy kitakarását – mondta. A képviselőház 427:1 arányban szavazta meg a törvényt, a szenátus pedig gyorsított eljárásban fogadta el.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink