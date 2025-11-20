2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Péntektől befejezi működését a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztősége

MH/MTI
 2025. november 20. csütörtök. 20:59
Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) utasítására a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (RFE/RL) magyar szerkesztősége november 21-től befejezi működését – közölte honlapján a médium csütörtökön.

Az amerikai kongresszust az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége tájékoztatta
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Nathan Posner

„Az elmúlt években munkatársaink elhivatottan és az újságírás legjavát adva dolgoztak a magyar olvasók független és objektív tájékoztatásáért. Köszönjük a bizalmat, érdeklődést és támogatást, amit közönségünktől kaptunk” – olvasható a szabadeuropa.hu oldalon.

Hozzátették: bár új elemmel nem bővülnek, eddigi tartalmaik elérhetőek maradnak. Az RFE/RL központi honlapján Steve Capus elnök-vezérigazgató méltatta a magyar szolgálat újságíróinak munkáját. Felidézték, hogy a magyar szolgálatot 2020-ban indították újra az Egyesült Államok Kongresszusának döntése alapján; korábban 1950 és 1993 között működött. Mint írják, az USAGM, amely az RFE/RL, a Voice of America és más, amerikai finanszírozású műsorszolgáltatók felett felügyeletet gyakorol, november 5-én értesítette a Kongresszust, hogy meg kívánja szüntetni az RFE/RL magyar szolgálatát.

