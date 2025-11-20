Péntektől befejezi működését a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztősége

„Az elmúlt években munkatársaink elhivatottan és az újságírás legjavát adva dolgoztak a magyar olvasók független és objektív tájékoztatásáért. Köszönjük a bizalmat, érdeklődést és támogatást, amit közönségünktől kaptunk” – olvasható a szabadeuropa.hu oldalon.

Hozzátették: bár új elemmel nem bővülnek, eddigi tartalmaik elérhetőek maradnak. Az RFE/RL központi honlapján Steve Capus elnök-vezérigazgató méltatta a magyar szolgálat újságíróinak munkáját. Felidézték, hogy a magyar szolgálatot 2020-ban indították újra az Egyesült Államok Kongresszusának döntése alapján; korábban 1950 és 1993 között működött. Mint írják, az USAGM, amely az RFE/RL, a Voice of America és más, amerikai finanszírozású műsorszolgáltatók felett felügyeletet gyakorol, november 5-én értesítette a Kongresszust, hogy meg kívánja szüntetni az RFE/RL magyar szolgálatát.