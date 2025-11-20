Ötmillió dollár elsikkasztásával vádolják a demokrata képviselőt

Az amerikai igazságügyi minisztérium közleménye szerint Sheila Cherfilus-McCormick floridai demokrata képviselő a szövetségi katasztrófák enyhítésére szolgáló alap forrásaiból sikkasztott egy családtagjával és másokkal bűnszövetségben.

A vádirat szerint az elkövetők a Cherfilus-McCormick család egészségügyi vállalkozását felhasználva jutottak hozzá illetéktelenül az összeghez, amikor a Covid-oltások támogatására érkező pénz egy részét saját gazdagodásukra, valamint a képviselő választási kampányának finanszírozására fordították.

Pam Bondi igazságügyi miniszter a feltételezett bűncselekményt különösen „önzőnek és cinikusnak” nevezte csütörtöki közleményében.

Amennyiben az esküdtszék minden vádpontban megállapítja a kongresszusi képviselő bűnösségét, akkor akár 53 év börtön is várhat rá. A republikánusok képviselői mandátumának azonnali visszaadására szólították fel Sheila Cherfilus-McCormick-ot, illetve kezdeményezték, hogy fosszák meg minden képviselőházi tisztségétől, és zárják ki a törvényhozás munkájából.