2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Ötmillió dollár elsikkasztásával vádolják a demokrata képviselőt

MH/MTI
 2025. november 20. csütörtök. 22:18
Frissítve: 2025. november 21. 9:24
Megosztás

Floridában ötmillió dollár (1,6 milliárd forint) szövetségi segélypénz elsikkasztása miatt emeltek vádat egy kongresszusi képviselő ellen csütörtökön.

Ötmillió dollár elsikkasztásával vádolják a demokrata képviselőt
Ilhan Omar, Jill Biden, a volt elnök felesége Sheila Cherfilus-McCormickkal fotózkodik
Fotó: Getty Images via AFP/Tasos Katopodis

Az amerikai igazságügyi minisztérium közleménye szerint Sheila Cherfilus-McCormick floridai demokrata képviselő a szövetségi katasztrófák enyhítésére szolgáló alap forrásaiból sikkasztott egy családtagjával és másokkal bűnszövetségben.

A vádirat szerint az elkövetők a Cherfilus-McCormick család egészségügyi vállalkozását felhasználva jutottak hozzá illetéktelenül az összeghez, amikor a Covid-oltások támogatására érkező pénz egy részét saját gazdagodásukra, valamint a képviselő választási kampányának finanszírozására fordították.

Pam Bondi igazságügyi miniszter a feltételezett bűncselekményt különösen „önzőnek és cinikusnak” nevezte csütörtöki közleményében.

Amennyiben az esküdtszék minden vádpontban megállapítja a kongresszusi képviselő bűnösségét, akkor akár 53 év börtön is várhat rá. A republikánusok képviselői mandátumának azonnali visszaadására szólították fel Sheila Cherfilus-McCormick-ot, illetve kezdeményezték, hogy fosszák meg minden képviselőházi tisztségétől, és zárják ki a törvényhozás munkájából.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink