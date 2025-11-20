Orbán Viktor szövetségesére cserélnék Zelenszkij közutálatnak örvendő emberét

Durva mélypontra esett Christian Stocker osztrák kancellár népszerűsége – derült ki egy friss kutatásból. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa annak az Európai Néppártnak a tagja, amely teljes mellszélességgel támogatja Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Stocker egyébként idén júliusban fogadta Bécsben az ukrán államfőt. Ezzel páhuzamosan Herbert Kickl, az Orbán Viktorral szövetséges szabadságpárt vezetőjének népszerűsége magasan jár.

Stockert csupán az osztrákok 11 százaléka választaná, ha közvetlenül lehetne rá voksolni. Tehát a választók 89 százaléka nem kér a néppárti politikusból.

Orbán Viktor szövetségese vezet

Ezzel Stocker csak alig előzi meg Andreas Bablert, a szociáldemokraták vezetőjét aki mindössze 9 százalékot ér el. Az élen továbbra is Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője áll 29 százalékos eredménnyel. Kickl Orbán Viktor magyar kormányfő egyik legfőbb uniós szövetségese.

A pártok támogatottsági veresenyét továbbra is az FPÖ vezeti 37 százalékos eredménnyel. Az ÖVP 20 százalékon áll. A szintén kormánypárti SPÖ és a NEOS is inkább gyengén teljesít a politikai őszben, 18, illetve 8 százalékkal - írta meg a Mandiner.