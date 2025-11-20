A Bloomberg jelentése szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megpróbál ellenállni az amerikai tisztviselők által javasolt, potenciálisan megalázó békemegállapodásnak.

Egy, a helyzetet ismerő forrás szerint az ukrán elnöknek el kell fogadnia a Moszkvával konzultálva kidolgozott megállapodást.

November 20-án, csütörtökön Zelenszkij Kijevben tárgyal az amerikai hadsereggel, Dan Driscoll hadseregminiszter vezetésével.

Az ügyhöz közel álló források szerint az amerikai küldöttség, amely már számos találkozót tartott Ukrajnában, többek között Julija Szviridenko ukrán miniszterelnökkel és Olekszandr Szirszkij, a fegyveres erők főparancsnokával, megvizsgálja majd, hogyan kényszerítheti Oroszországot az ellenségeskedés beszüntetésére.

A Trump-adminisztráció tárgyalások újraindítására vonatkozó terve 28 pontot tartalmaz. A gázai tűzszüneti megállapodás mintájára készült.

A kiadvány megjegyzi, hogy a terv Oroszország közismert engedményköveteléseit tartalmazza, amelyeket Kijev többször is elfogadhatatlannak nevezett, ezért sem sikerült eddig tűzszünetet kötni Ukrajnában.

A cikk szerint Zelenszkijre az Egyesült Államok nyomást gyakorol, hogy engedményeket tegyen a háború leállítása érdekében, és saját pártjának törvényhozóival készül találkozni, hogy megpróbálja csillapítani a korrupciós botrány miatti közvélemény-felháborodást.

Megjegyzendő, hogy a vizsgálat már két kormányminisztert is lemondásra kényszerített.

A kiadvány forrása szerint Rustem Umerov, az ukrán Nemzetvédelmi és Biztonsági Tanács titkára a hét elején Miamiban találkozott

Witkoffal, és tájékoztatták a tervről, amely úgy tűnik, előnyös Oroszország számára.

Az amerikai elnök különmegbízottja egy hónapja titokban dolgozik a terven, figyelembe véve mind az ukránok, mind az oroszok javaslatait a háború lezárásához elfogadható feltételekkel kapcsolatban. Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint mindkét félnek engedményeket kell tennie.