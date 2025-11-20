Minek a béke, ha néhányan jól élnek a háborúból

Nyugat-Európa mára gyakorlatilag a fegyvergyártásból él, így nem is igazán érdekelt a békekötésben.

Miközben Európa fegyveripara soha nem látott lendületben termeli a hasznot, a politikusok továbbra is békéről beszélnek – ám ez a két kommunikáció sehogy nincsen összhangban - írja friss elemző cikkében az Euractiv. Az összeállításból egyebek mellett kiderül, Nyugat-Európa gazdasági motorjává vált a gyilkos eszközök előállítása, s ez alapjaiban kérdőjelezi meg a békéről szóló hivatalos nyilatkozatokat. A nagyhatalmak, így Párizs, Berlin és Róma gigászi bevételeket könyvelnek el. A fegyverek nagy része a kontinensen marad. Utalnak arra is, Kijev a világ legnagyobb importőrévé vált és vitatott térségekbe is rendszeresen kerülnek a szállítmányaiból.

A kontinens így kettős játékot folytat: erkölcsi fölényt hirdet, miközben profitot termel a háborús helyzetből.

Aláhúzzák, az Egyesült Államok továbbra is uralja a globális fegyverexportot, a 2020–2024-es időszakban az összes transzfer mintegy 43 százalékát jegyezte. Az ezüstérmes Franciaország, a globális export nagyjából 9,6 százalékával, míg a németek körülbelül 5,6 százalékkal követik őket. Nyugat-Európa és az Egyesült Államok együttesen a globális export közel 73 százalékáért felel.

A lapban hozzáteszik, a nyilvánosság előtt minden politikus a békéről és a feszültség csökkentéséről beszél, ám a valóság egészen mást mutat, hiszen a zárt ajtók mögött fölfoghatatlan összegekről döntő üzletemberek és állami delegációk ülnek egymással szemben.