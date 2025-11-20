Oroszország valódi célja a háborúval nem a területi viták rendezése, hanem az ukrán államiság teljes megsemmisítése - jelentette ki Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete s a volt főparancsnok szerint Moszkva a Nyugat és a nemzetközi intézmények gyengeségét kihasználva tűzte ki ezt a végleges célt - írja a Kárpáthír.

A diplomata a New Statesman’s Politics Live konferencián tartott beszédében hangsúlyozta, hogy tévedés azt feltételezni, Putyin a „Donyecki vagy Luhanszki területekért” indított háborút. Zaluzsnij, aki nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna elutasítja a békének álcázott kapitulációt, most rámutatott, ezek a régiók önmagukban értéktelenek a Kreml számára. A diplomata szerint a cél világos, bármi áron támogatni kell Ukrajnát.