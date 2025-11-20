Megbuktatnák Melonit

Sergio Mattarella baloldali olasz államfőhöz köthető körök „összeesküvést dolgoztak ki” Giorgia Meloni jobboldali miniszterelnök ellehetetlenítésére vagy sokkal inkább megbuktatására - írja a Corriere Della Sera. Mint olvasható, a szerveződés mögött nem formális intézmény áll, henem egy, a köztársasági elnökhöz köthető befolyásos tanácsadói kör. Utóbbinak a vezetője Francesco Saverio Garofani korábbi parlamenti képviselő, akit az olasz sajtóban úgy jellemeznek, mint akinek igen erős befolyása van az államfőre.

A lap szerint egy zártkörű háttérbeszélgetésben a baloldali politikus arról beszélt, létre kell hozni egy új, széles szövetséget, amely a következő években képes lehet éket verni a jelenlegi jobboldali parlamenti többségbe. A kiszivárgott információk szerint ezt egyfajta „ellen-Meloni stratégiaként" kívánják megvalósítani, aminek végső célja a miniszterelnök megbuktatása.