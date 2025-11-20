Már szabadult is az ukrán korrupciós úgy felelőse

Nincs új a Nap alatt Ukrajnában - már szabadon is engedték a legfrissebb korrupciós ügy vádlottját.

Alig egy nappal azután, hogy a bíróság elrendelte letartóztatását, máris letették az óvadékot Olekszij Csernisov volt ukrán miniszterelnök-helyettesért. A politikusért, akit tegnap helyeztek 60 napos előzetes letartóztatásba, összesen 51 millió hrivnyát (kb. 470 millió forintot) fizettek be, így hamarosan elhagyhatja a fogdát - tudósít a Kárpáthír.

A Szabad Európa „Szémek” (Sémák) című oknyomozó műsorának információi szerint az óvadékot két magánszemély fizette be: egyikük 30 millió, másikuk 21,6 millió hrivnyát biztosított. Ennek köszönhetően Csernisov várhatóan már kedd este szabadlábra kerülhet.

A nyomozás adatai szerint a volt miniszterelnök-helyettes rendszeres látogatója volt egy úgynevezett „mosodának” – egy olyan irodának, ahol bűncselekményből származó pénzeket legalizáltak. Az ingatlant az Energoatomnál működő „visszaosztási” sémák vezetője ellenőrizte. A Szpecializált Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) ügyésze a tárgyaláson kijelentette: a lehallgatási jegyzőkönyvek szerint az ügy szereplői „Che Guevara” fedőnéven emlegették Csernisovot.