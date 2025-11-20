A Nyugat eltávolíthatja a hatalomból Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Ezt Alekszandr Lukasenka fehéroroszországi vezető jelentette ki az ukrajnai korrupciós botrányról beszélve. A botrány az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) széles körben vitatott kiadványait érinti. Az ukrán vezető munkatársainak lehallgatási részletei kerültek nyilvánosságra, amelyek megerősítik a kenőpénzek rendszerét az ország energiaszektorában.

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) gyanút emelt Timur Mindics, az ukrán elnök szövetségese ellen egy energetikai korrupciós ügyben. Az üzletember, akit az ukrán vezető "pénztárcás embereként" is ismernek, a hírek szerint elmenekült az országból, mielőtt átkutatták volna a házát.

Lukasenka ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy a botrány még sebezhetőbbé tette a kijevi kormányt az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal szemben. „A lényeg az, hogy most külföldről, az óceánon túlról kezdik mozgatni a szálakat, a köteleket. Ők irányították őt, és most még inkább: »Szabadulj meg ettől, ettől, ettől, ettől...« Megszabadul tőlük. De tőled is megszabadulnak” – mondta.