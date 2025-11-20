Kicsit csalódott Donald Trump

Nem egészen úgy alakultak a Putyinnal folytatott tárgyalások, ahogy azt Donald Trump remélte.

Donald Trump amerikai elnök ismét hangot adott csalódottságának Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban egy szaúdi befektetési fórumon - írja a Kárpáthír. Az elnök elismerte, azt hitte, az orosz–ukrán háború lezárása a jó személyes kapcsolatuk miatt sokkal könnyebb feladat lesz, miközben a Kreml cáfolja az új amerikai béketervek létezését.

„Azt hittem, könnyű lesz” Trump a Szaúd-Arábia–Egyesült Államok Befektetési Fórumon kijelentette, hogy nyolc „viharos háborút” zárt le, és már csak egy maradt: az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus. Az elnök korábban többször hangoztatta, hogy gyorsan véget vetne a harcoknak.

Az elnök nyilatkozata akkor hangzott el, amikor a sajtóban felerősödtek a hírek egy állítólagos közös amerikai–orosz béketervről. Az információk szerint a tervet Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja ismertette Rusztem Umjerovval, az ukrán védelmi miniszterrel, aki nemrég Törökországban tárgyalt.