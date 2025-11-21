Jelentősen apasztanák az ukrán haderőt

Súlyos feltételeket szabna Moszkva a béke fejében – írja a The Economist. Mint olvasható, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai béketervében előírná, hogy az ország fegyveres erőit a jelenlegi szintről csökkenteni kell, továbbá Kijev nagy hatótávolságú rakétákat sem birtokolhatna.

Ugyancsak a cikkben olvasható, hogy külföldi csapatok sem lehetnek Ukrajnában. Washington állítólag erőteljes nyomást gyakorol a korrupciógyanúval szembenéző ukrán elnökre azért, hogy fogadja el a feltételeket. Persze Kijev is kapna garanciákat, továbbá a Donbaszt az oroszok nem megszállnák, hanem bérelnék tőlük.