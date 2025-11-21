2025. december 7., vasárnap

Jelentősen apasztanák az ukrán haderőt

MH
 2025. november 21. péntek. 6:08
Egyre kedvezőtlenebb feltételekkel tudna békét kötni Kijev.

Jelentősen apasztanák az ukrán haderőt
Miközben egyesek aranyvécén trónolnak, másoknak mindene odavész
Fotó: AFP/NurPhoto/Mykola Miakshykov

Súlyos feltételeket szabna Moszkva a béke fejében – írja a The Economist. Mint olvasható, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai béketervében előírná, hogy az ország fegyveres erőit a jelenlegi szintről csökkenteni kell, továbbá Kijev nagy hatótávolságú rakétákat sem birtokolhatna.

Ugyancsak a cikkben olvasható, hogy külföldi csapatok sem lehetnek Ukrajnában. Washington állítólag erőteljes nyomást gyakorol a korrupciógyanúval szembenéző ukrán elnökre azért, hogy fogadja el a feltételeket. Persze Kijev is kapna garanciákat, továbbá a Donbaszt az oroszok nem megszállnák, hanem bérelnék tőlük.

