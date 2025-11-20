Itt van Trump ukrajnai béketervének 28 pontja

Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti képviselő megosztotta a Donald Trump által javasolt 28 pontból álló béketervet a Telegramon .

1. Ukrajna szuverenitását megerősítik.

2. Oroszország, Ukrajna és Európa között teljes és átfogó nem támadási megállapodás jön létre. Az elmúlt 30 év összes kétértelműségét rendezettnek tekintik.

3. Oroszország várhatóan nem fog behatolni a szomszédos országokba, a NATO pedig nem fog tovább terjeszkedni Oroszország felé.

4. Az Egyesült Államok közvetítésével párbeszédet folytatnak Oroszország és a NATO között az összes biztonsági kérdés megoldása és a de eszkaláció feltételeinek megteremtése érdekében, hogy biztosítsák a globális biztonságot és növeljék az együttműködés és a jövőbeli gazdasági fejlődés lehetőségeit.

5. Ukrajna megbízható biztonsági garanciákat kap.

6. Az ukrán hadsereg létszáma 600 000 főre lesz korlátozva.

7. Ukrajna beleegyezik abba, hogy alkotmányában rögzíti, hogy nem csatlakozik a NATO-hoz, a NATO pedig beleegyezik abba, hogy alapokmányába felveszi azt a rendelkezést, hogy Ukrajnát a jövőben nem veszik fel.

8. A NATO beleegyezik abba, hogy nem helyez el csapatokat Ukrajnában.

9. Európai vadászgépeket helyeznek el Lengyelországban.

10. Az Egyesült Államok garanciája:

▪️ Az USA kompenzációt kap a garanciaért.

▪️ Ha Ukrajna betör Oroszországba, elveszíti a garanciát.

▪️ Ha Oroszország betör Ukrajnába, a határozott, összehangolt katonai válasz mellett minden globális szankciót visszaállítanak, az új terület elismerését és az egyezmény minden egyéb előnyét visszavonják.

▪️ Ha Ukrajna indok nélkül rakétát lő ki Moszkvára vagy Szentpétervárra, a biztonsági garancia érvényét veszti.

11. Ukrajna jogosult az EU-tagságra, és rövid távú preferenciális hozzáférést kap az európai piachoz, amíg ezt a kérdést vizsgálják.

12. Hatékony globális intézkedéscsomag Ukrajna helyreállítására, amely magában foglalja, de nem korlátozódik a következőkre:

a. Ukrajna Fejlesztési Alap létrehozása a gyorsan növekvő iparágakba való befektetés céljából, beleértve a technológiákat, az adatközpontokat és a mesterséges intelligenciát.

b. Az Egyesült Államok együttműködik Ukrajnával az ukrán gázinfrastruktúra, beleértve a csővezetékeket és a tárolókat, közös helyreállításában, fejlesztésében, modernizálásában és üzemeltetésében.

c. Közös erőfeszítések a háború sújtotta területek helyreállítására, a városok és lakóövezetek újjáépítésére és modernizálására.

d. Infrastruktúra fejlesztése.

e. Ásványi és természeti erőforrások kitermelése.

f. A Világbank speciális finanszírozási csomagot dolgoz ki e törekvések felgyorsítása érdekében.

13. Oroszországot újra integrálják a világgazdaságba:

a. A szankciók feloldását fokozatosan és egyénileg fogják megvitatni és egyeztetni.

b. Az Egyesült Államok hosszú távú gazdasági együttműködési megállapodást köt a kölcsönös fejlődés érdekében az energetika, a természeti erőforrások, az infrastruktúra, a mesterséges intelligencia, az adatközpontok, az arktiszi ritkaföldfémek kitermelésére irányuló projektek és egyéb kölcsönösen előnyös vállalati lehetőségek területén.

c. Oroszországot felkérik, hogy térjen vissza a G8-csoportba.

14. A befagyasztott pénzeszközöket a következőképpen fogják felhasználni:

100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont fognak befektetni az Egyesült Államok által vezetett ukrajnai helyreállítási és beruházási erőfeszítésekbe. Az Egyesült Államok 50%-os részesedést kap ebből a vállalkozásból. Európa további 100 milliárd dollárt ad hozzá, hogy növelje az Ukrajna helyreállításához rendelkezésre álló beruházások összegét. A befagyasztott európai pénzeszközöket feloldják. A befagyasztott orosz pénzeszközök fennmaradó részét egy külön amerikai-orosz befektetési eszközbe fektetik be, amely meghatározott területeken közös projekteket valósít meg. Ez az alap a kapcsolatok megerősítésére és a közös érdekek növelésére irányul, hogy erős motivációt teremtsen a konfliktushoz való visszatérés elkerülésére.

15. Létrehozásnak egy közös amerikai-orosz biztonsági munkacsoport, amelynek feladata a megállapodás valamennyi rendelkezésének elősegítése és végrehajtása.

16. Oroszország törvényileg rögzíti az Európa és Ukrajna elleni támadás elkerülésére vonatkozó politikáját.

17. Az Egyesült Államok és Oroszország megállapodnak a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és ellenőrzéséről szóló szerződések – beleértve az START-1 szerződést is – meghosszabbításáról.

18. Ukrajna beleegyezik abba, hogy a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésnek megfelelően nukleáris fegyvermentes állam maradjon.

19. A Zaporozsjei atomerőművet a NAÜ felügyelete alatt indítják be, és a termelt villamos energiát egyenlően osztják el Oroszország és Ukrajna között – 50:50 arányban

20. Mindkét ország kötelezi magát, hogy az iskolákban és a társadalomban olyan oktatási programokat vezet be, amelyek célja a különböző kultúrák megértése és toleranciája, valamint a rasszizmus és az előítéletek felszámolása:

a. Ukrajna elfogadja az EU szabályait a vallási toleranciáról és a nyelvi kisebbségek védelméről.

b. Mindkét ország megállapodik abban, hogy minden diszkriminatív intézkedést eltöröl, és garantálja az ukrán és orosz média és oktatás jogait.

c. Minden náci ideológiát és tevékenységet el kell utasítani és betiltani.

21. Területek:

a. Krím, Luganszk és Donyeck de facto orosz területnek lesznek elismerve.

b. Herszon és Zaporizzsja a kontaktvonal mentén befagyasztásra kerül, ami de facto elismerést jelent a frontvonal mentén.

c. Oroszország lemond az egyéb megszállt területekről, amelyeket az öt régión kívül ellenőriz (valószínűleg a Harkov, Szumi és Dnyipropetrovszk régiók Oroszország által elfoglalt részeit értjük alatta – fűzte hozzá az Orosz Hírek.).

d. Az ukrán erők kivonulnak a Donyeck régió egy részéből, amelyet jelenleg ellenőrzésük alatt tartanak, és ez a kivonulási zóna semleges, demilitarizált pufferzónának minősül, amelyet nemzetközi szinten az Orosz Föderációhoz tartozó területként ismernek el. Az orosz erők nem lépnek be ebbe a demilitarizált zónába.

22. A jövőbeli területi megállapodások egyeztetése után mind az Orosz Föderáció, mind Ukrajna kötelezi magát, hogy erőszakos eszközökkel nem módosítja ezeket a megállapodásokat. Bármilyen biztonsági garancia nem alkalmazható e kötelezettség megsértése esetén.

23. Oroszország nem akadályozza Ukrajna Dnyeper-folyó kereskedelmi célú használatát, és megállapodások születnek a gabona szabad szállításáról a Fekete-tengeren.

24. Humanitárius bizottságot hoznak létre a nyitott kérdések megoldására:

a. Az összes fogságban maradt személyt és holttestet „mindenki mindenkit” elven cserélik ki.

b. Az összes polgári foglyot és túszt, beleértve a gyermekeket is, visszaadják.

c. Családok újraegyesítési programot hajtanak végre.

d. Intézkedéseket hoznak a konfliktus áldozatainak szenvedéseinek enyhítésére

25. Ukrajna 100 nap múlva választásokat tart.

26. A konfliktusban részt vevő valamennyi fél teljes amnesztiát kap a háború alatti cselekményeiért, és vállalja, hogy a jövőben nem támaszt követeléseket és nem vizsgálja a panaszokat.

27. Ez a megállapodás jogilag kötelező érvényű lesz. Végrehajtását a Trump elnök által vezetett Béke Tanács fogja ellenőrizni és garantálni. A megsértések szankciókat vonnak maguk után.

28. Miután minden fél elfogadta ezt a memorandumot, a tűzszünet azonnal hatályba lép, miután mindkét fél visszavonult a megállapodás végrehajtásának megkezdéséhez kijelölt pontokra.