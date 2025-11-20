2025. december 7., vasárnap

Hiába a tiltás, jut dohány a gyerekeknek

Nem jó a szlovák helyzet

 2025. november 20. csütörtök. 14:59
Minden negyedik gyermek és serdülő könnyen vásárol dohányipari terméket Szlovákiában.

Eleve rá sem kéne szokni...
Fotó: AFP/Hans Lucas/Amaury Cornu

Nyáron a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség (SOI) és a Na veku záleží kezdeményezés azt ellenőrizte, hogyan tudnak a 18 évnél fiatalabbak hozzájutni a dohányipari, nikotintartalmú és más, dohányzásra szánt termékekhez - írja a pozsonyi Új Szó. Az ellenőrzés azt mutatta, hogy minden negyedik gyerek és serdülő tudott vásárolni efféle cikkeket. Legkritikusabb a helyzet az eldobható e-cigaretta és a gyógynövény-kivonatú dohányipari termékek eladása terén van.

Bár a múlt évhez viszonyítva csaknem három százalékkal javult a helyzet, mégis sok törtvénysértést tapasztaltak. Többször előfordult, hogy az eladó rosszul mérte fel a vásárló korát, illetve nem kért tőle semmilyen igazolványt. Az is kiderült, hogy a forgalmazók továbbra is automaták útján árusítanak dohányipari és dohányzásra szánt terméket, amivel törvényt sértenek - írja a lap.

