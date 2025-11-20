Külföld
Geraszimov: az orosz csapatok elfoglalták Kupjanszk városát a harkovi régióban
Az oroszok nagy áldozatok árán bevették Kupjanszkot
Fotó: Anadolu via AFP/Jose Colon
„A Zapad haderőcsoport egységei felszabadították Kupjanszk városát, és folytatják az Oszkol folyó bal partján bekerített ukrán alakulatok megsemmisítését” – mondta Geraszimov, akit a TASZSZ hírügynökség alapján az Orosz Hírek idézett.
Az elnök pontosító kérdésére: „Vagyis ennyi? Teljesen befejezték?” a Zapad csapatcsoport parancsnoka igennel válaszolt.