Az orosz katonák felszabadították Kupjanszk városát a Harkovi régióban – közölte Valerij Geraszimov, az Orosz Föderáció Fegyveres Erőinek vezérkari főnöke Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az oroszok nagy áldozatok árán bevették Kupjanszkot

„A Zapad haderőcsoport egységei felszabadították Kupjanszk városát, és folytatják az Oszkol folyó bal partján bekerített ukrán alakulatok megsemmisítését” – mondta Geraszimov, akit a TASZSZ hírügynökség alapján az Orosz Hírek idézett.

Az elnök pontosító kérdésére: „Vagyis ennyi? Teljesen befejezték?” a Zapad csapatcsoport parancsnoka igennel válaszolt.