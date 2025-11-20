FSZB: sörrel akartak megmérgezni egy orosz tisztet

Oroszország számos merényletkísérlet után különösen nagy gondot fordít ezek elhárítására. Így leplezték le azt az ügynököt, aki sörrel próbált megmérgezni egy magas rangú tisztet.

Az FSZB szerint merényletet kíséreltek meg egy magas rangú orosz katonatiszt ellen Donyeck megye megszállt területén. A merényletkísérlet gyanúsítottja az FSZB szerint két csomag Nagy-Britanniában gyártott sört kapott az ukrán titkosszolgálattól, amelybe erősen mérgező anyagokat kevertek. A gyanúsítottnak egy csomag sört volna át kellett volna adnia a katonatisztnek, de a kézbesítéskor őrizetbe vették, írja a TASZSZ alapján a Portfolio.