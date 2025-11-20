2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

FSZB: sörrel akartak megmérgezni egy orosz tisztet

MH
 2025. november 20. csütörtök. 8:41
Frissítve: 2025. november 20. 9:30
Oroszország számos merényletkísérlet után különösen nagy gondot fordít ezek elhárítására. Így leplezték le azt az ügynököt, aki sörrel próbált megmérgezni egy magas rangú tisztet.


Jönnek-mennek a korsók
Fotó: AFP/Michal Cizek

Az FSZB szerint merényletet kíséreltek meg egy magas rangú orosz katonatiszt ellen Donyeck megye megszállt területén. A merényletkísérlet gyanúsítottja az FSZB szerint két csomag Nagy-Britanniában gyártott sört kapott az ukrán titkosszolgálattól, amelybe erősen mérgező anyagokat kevertek. A gyanúsítottnak egy csomag sört volna át kellett volna adnia a katonatisztnek, de a kézbesítéskor őrizetbe vették, írja a TASZSZ alapján a Portfolio.

