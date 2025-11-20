Külföld
FSZB: sörrel akartak megmérgezni egy orosz tisztet
Jönnek-mennek a korsók
Fotó: AFP/Michal Cizek
Az FSZB szerint merényletet kíséreltek meg egy magas rangú orosz katonatiszt ellen Donyeck megye megszállt területén. A merényletkísérlet gyanúsítottja az FSZB szerint két csomag Nagy-Britanniában gyártott sört kapott az ukrán titkosszolgálattól, amelybe erősen mérgező anyagokat kevertek. A gyanúsítottnak egy csomag sört volna át kellett volna adnia a katonatisztnek, de a kézbesítéskor őrizetbe vették, írja a TASZSZ alapján a Portfolio.