Fizetés előtt tán beszélni kéne az ukrán korrupcióról

A baloldali, liberális és néppárti többség leszavazta Patrióták Európáért uniós parlamenti frakciójának azon javaslatát, mely szerint vitát kell kezdeményezni az ukrajnai korrupciós ügyekről és az Európai Unióból érkező támogatások esetleges kockázatairól – írja a Ripost. A közlemény az Enerhoatomhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros visszaosztási botrányt emelte ki, amely – állításuk szerint – magas rangú ukrán tisztviselőket is érinthet. A Patrióták szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel az átláthatóságról és az európai adófizetők pénzének biztonságáról.

A frakció arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság elnöke további 135 milliárd eurót kér a tagállamoktól Ukrajna és a háborús kiadások finanszírozására a következő két évben. Ez az összeg az EU éves költségvetésének közel háromnegyedét tenné ki, és újabb közös uniós hitel felvételére lenne szükség – emelték ki.