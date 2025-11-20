2025. december 7., vasárnap

Előd

Fizetés előtt tán beszélni kéne az ukrán korrupcióról

MH
 2025. november 20. csütörtök. 23:22
A Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció vitát kezdeményezett az ukrajnai korrupciós ügyekről és az Európai Unióból érkező támogatások esetleges kockázatairól a jövő heti strasbourgi plenáris ülés keretében.

A nagy nehezen menesztett ukrán energiaügyi miniszter - aki szintén nem tudott semmiről...
Fotó: AFP/Genya Savilov

A baloldali, liberális és néppárti többség leszavazta Patrióták Európáért uniós parlamenti frakciójának azon javaslatát, mely szerint vitát kell kezdeményezni az ukrajnai korrupciós ügyekről és az Európai Unióból érkező támogatások esetleges kockázatairól – írja a Ripost. A közlemény az Enerhoatomhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros visszaosztási botrányt emelte ki, amely – állításuk szerint – magas rangú ukrán tisztviselőket is érinthet. A Patrióták szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel az átláthatóságról és az európai adófizetők pénzének biztonságáról.

A frakció arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság elnöke további 135 milliárd eurót kér a tagállamoktól Ukrajna és a háborús kiadások finanszírozására a következő két évben. Ez az összeg az EU éves költségvetésének közel háromnegyedét tenné ki, és újabb közös uniós hitel felvételére lenne szükség – emelték ki.

