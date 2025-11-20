Ettől a naptól rettegnek Ukrajnában

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési vezetője, Kirilo Budanov elmondta, hogy Oroszország 2026 tavaszára tervezi elfoglalni a Donyecki régiót – írta a Ukrinform, amelyet a Mandiner idézett.

Budanov az ukrán 24-es csatornának adott interjúban kiemelte, hogy bár Moszkva ezt a célt tűzte ki maga elé, a valós hadihelyzet sokkal bonyolultabb, és szerinte az ukrán erők stabilan tartják a frontvonalakat.

A vezető elmondása szerint délen Oroszország Zaporizzsjához próbál közelebb kerülni, tüzérségi és dróntámadásokkal igyekszik nyomást gyakorolni az ukrán katonai parancsnokságra, hogy elhagyják a várost.

Budanov beszélt az orosz téli energianyomásról is, amellyel Moszkva folyamatosan a leállás szélére sodorja az ukrán fűtésrendszert és veszélyezteti Ukrajna energiaellátását.