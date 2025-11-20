Előrehozott választásokra kerül sor

Feloszlatta a parlamentet és december 28-ra írta ki az előrehozott parlamenti választásokat Vjosa Osmani koszovói köztársasági elnök csütörtökön Pristinában azt követően, hogy kétszer is kudarcba fulladt a választásokat megnyerő, addig is kormányzó Önrendelkezés (Vetevendosje) új kormány megalakítására irányuló kísérlete.

A február 9-i parlamenti választást a kormányzó, baloldali Önrendelkezés nyerte meg a voksok 42,3 százalékával. Ez 48 képviselői helyre volt elegendő a 120 fős törvényhozásban. A második a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) lett a szavazatok 20,95 százalékával, a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) 18,27 százalékkal, míg Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja és koalíciós partnerei 7,6 százalékot szereztek meg. A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba a zömmel albánok lakta országban.

A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, összesen 10 pedig a többinek. A szerbeknek fenntartott helyek közül kilencet a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerzett meg, egy az ellenzéki Szabadságért, Igazságért és Fennmaradásért nevű pártnak jutott.

Október 26-án a koszovói parlament nem szavazott bizalmat Albin Kurti miniszterelnök-jelölt új kormányának, ezt követően úgy döntött az államfő, hogy nem ír ki előrehozott választást, hanem a választásokat megnyerő párt másik csúcsjelöltjét kéri fel kormányalakításra. Glauk Konjufca miniszterelnökké választását a törvényhozásnak csak 56 tagja támogatta a szerdai szavazáson, így elbukott az újabb kormányalakítási kísérlet is.

Vjosa Osmani csütörtökön arra kérte a pártokat, hogy méltóságteljes választási kampányt folytassanak, tiszteljék egymást és a legmagasabb szintű politikai előírásokat. Hozzátette: a pártoknak le kell ülniük egymással beszélni, és vállalniuk kell a felelősséget. „Állampolgárainknak sürgősen stabil és felelősségteljes intézményekre van szükségük, amelyek az ő érdekeiket szem előtt tartva hoznak döntéseket” – húzta alá.