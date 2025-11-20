El kell fogadni a realitásokat - Berlinben is

A Bild szerint egy Tübingenben élő helyi politikus azt találta ki, hogy a CDU-AfD-koalícióval fékezzék meg a megállíthatatlan jobboldali előretörést.

Boris Palmer, Tübingen zöldpárti, de mégis független polgármestere azt javasolta: bizonyos feltételekkel engedjék be az AfD-t a kormányzásba, hogy kiderüljön, mire képesek valójában – írja a Bild. Mint olvasható, az ötlet politikai földrengést okozott. Palmer szerint a német politikai elit egyre kevésbé képes kezelni azt a helyzetet, hogy az AfD több tartományban már a legerősebb pártnak számít.

Mi lesz az alternatíva, ha az AfD 40 százalékot ér el- tette fel a kérdést a politikus a lap szerint Egy minden pártból álló nagykoalíció? És az milyen politikát csinál majd? Attól félek, a végén az AfD még erősebb lesz, akár abszolút többséggel – fogalmazott Palmer. A polgármester már korábban is próbált vitát kezdeményezni – így ő szervezte meg Tübingenben azt a nyilvános beszélgetést, melyen a baden-württembergi AfD-vezető, Markus Frohnmaier is megjelent. A találkozón a demokráciát „elméletileg kedvelő baloldali tüntetők okoztak hatalmas káoszt, melyet végül a rendőrségnek kellett felszámolnia.