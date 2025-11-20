Egyre nagyobb a nyomás Kijeven

Az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást gyakorol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy fogadja el az amerikai tervet a konfliktus lezárására, amelyet Oroszországgal folytatott tárgyalások során dolgoztak ki – írja a Washington Post forrásaira hivatkozva.

Zelenszkij helyzetét gyengíti a közeli munkatársait érintő hatalmas korrupciós botrány, ami Oroszország előretörésével együtt megfosztja őt a manőverezési lehetőségektől – jegyzi meg a lap. Ugyanakkor Kijev elfogadhatatlannak tartja az amerikai javaslatok egy részét. Ezek az ukrán hadsereg felére csökkentéséről és a csapatok kivonásáról szólnak a Donbassz még ukrán ellenőrzésű területeiről. A helyzetet ismerő forrás szerint ez „Ukrajna teljes kapitulációját jelentené, és Zelenszkij nem hajlandó ezt elfogadni”.

A terv összesen 28 pontot tartalmaz. A The Telegraph információi szerint a terv szerint Ukrajna kivonul a Donbassz még általa ellenőrzött területéről, de megtartja a de jure igényét a Oroszországhoz csatolt régióra, míg Oroszország „bérleti díjat” fizet a de facto birtoklásáért. A csapatok létszámának csökkentése mellett Ukrajna lemond a nagy hatótávolságú rakétákról, elveszíti a jogot, hogy külföldi csapatokat állomásoztasson és külföldi diplomáciai repülőgépeket fogadjon. Az orosz nyelv ismét hivatalos és állami nyelv lesz, az orosz ortodox egyház pedig hivatalos státuszt kap az Oroszország által elfoglalt területeken – derül ki az amerikai kezdeményezésből.

Az ukrán hatóságok nem vettek részt a terv kidolgozásában, derítette ki a Politico. Ahogy a Fehér Ház egyik forrása a lapnak elmagyarázta, Kijevet „kész tények elé állítják”, és a jövőbeli megállapodás kereteit már ezen a héten bemutatják. Az ukrán hatóságok jelentős változtatásokat szándékoznak követelni a tervben – írta meg az oroszhirek.hu. A Politico szerint az európai országok aggódnak a megközelítés miatt.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára tegnap kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump alaszkai találkozása óta nincs semmi „új”. „Nem, ebben az esetben nincs semmi új, ami kiegészítené azt, amit mi az Anchorage szellemének nevezünk, nincs semmi új” – mondta.