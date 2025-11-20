2025. december 7., vasárnap

Az ukrán elnök hivatalosan átvette az amerikai tervezetet a háború diplomáciai lezárásáról

 2025. november 20. csütörtök. 21:09
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan átvette az Egyesült Államok tervezetét, amely az amerikai fél értékelése szerint előmozdíthatja a háború diplomáciai úton történő lezárását – közölte csütörtökön az ukrán elnöki iroda sajtószolgálata a Telegramon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

A közlemény szerint az államfő körvonalazta az alapvető elveket, amelyek fontosak az ukrán nép számára, és közölte: a tervet oly módon véleményezik, hogy „az a háború méltó befejezéshez vezessen”.

„Ukrajna az orosz invázió első másodperceitől a békére törekszik, és támogatunk minden érdemi javaslatot, amely képes közelebb hozni a valódi békét. Ukrajna (Donald) Trump (amerikai) elnök év eleji hivatalba lépése óta mindvégig támogatta az ő javaslatait a vérontás megállítására. Készek vagyunk most is konstruktívan együttműködni az amerikai féllel, valamint európai és más partnereinkkel, hogy elérjük a békét” – áll a közleményben.

A sajtószolgálat hozzátette: „Ukrajna elnöke arra számít, hogy a közeli napokban meg tudja vitatni Trump elnökkel a lehetséges diplomáciai megoldásokat és a békéhez szükséges legfontosabb pontokat”.

