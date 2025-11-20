Volodimir Zelenszkij az amerikai hadügyekért felelős államtitkárra, Daniel Driscoll-lal történt találkozóján kijelentette, hogy kész együttműködni a Trump-adminisztrációval az új békefolyamatra vonatkozóan.

Zelenszkij és Driscoll megállapodtak abban, hogy „rövid időn belül” aláírják a dokumentumot – írja az Axios egy névtelen amerikai tisztviselőre hivatkozva.

A lap megjegyzi, hogy Washington terve „hatalmas engedményeket” követel Ukrajnától, többek között azt, hogy átadja Oroszországnak a jelenleg Kijev által ellenőrzött területeket. De ahelyett, hogy azonnal elutasította volna, az ukrán elnök beleegyezett a tárgyalásokba, és hivatala bejelentette, hogy a következő napokban megbeszélést folytat Donald Trump amerikai elnökkel – írja a lap.

A Trump-adminisztráció egy 28 pontból álló új terven dolgozik az ukrajnai konfliktus rendezésére – írta az Axios.

A Politico szerint Kijevet nem vonták be a dokumentum kidolgozásába, de az amerikai vezető már jóváhagyta. A terv többek között azt követeli Kijevtől, hogy adja át a Donbasszt, csökkentse a fegyveres erők létszámát, mondjon le a kulcsfontosságú fegyverekről, és tegye az orosz nyelvet ismét Ukrajna hivatalos nyelvévé, összegezte az írást az Orosz Hírek.

Oroszország közölte, hogy kész a békére, de figyelembe kell venni az érdekeit. A rendezés feltételei között Vlagyimir Putyin elnök megemlítette az ukrán fegyveres erők kivonását a DNR-ből, az LNR-ből, Zaporozsje és Herszon megyékből, Kijev lemondását a NATO-csatlakozásról és a szankciók feloldását Oroszországgal szemben. A Kreml, kommentálva az amerikai béketervről szóló híreket, azt mondta, hogy nincs új mondanivalójuk ebben a témában.