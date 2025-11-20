2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Andrej Babis kritikával illette az Európai Uniót

Csehország sem kapott felmentést a migránskóta alól

MH/ MTI
 2025. november 20. csütörtök. 16:49
Az Európai Unió migrációs paktuma egy rosszul sikerült egyveleg, amelyet az új cseh kormány mindjárt az első ülésén el fog utasítani - írja Andrej Babis, az októberi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke a Mladá Fronta Dnes című független cseh napilapban csütörtökön megjelent cikkében.

Andrej Babis kritikával illette az Európai Uniót
Andrej Babis hangsúlyozta, hogy az EU migrációs paktuma egy rosszul sikerült egyveleg
Fotó: AFP/Anadolu/Lukas Kabon

„Lengyelországhoz hasonlóan mi is világosan tudomására hozzuk Brüsszelnek, hogy a többiek hibája miatt nem kívánjuk veszélyeztetni állampolgáraink biztonságát” - mutatott rá a politikus, aki 2017 és 2021 között már állt a kormány élén.

Tudomására hozzuk Brüsszelnek azt is, hogy „az az elv, miszerint mi magunk fogunk dönteni arról, ki fog nálunk élni és dolgozni, számunkra áthághatatlan” - húzta alá Babis.

Andrej Babis írásában bírálta az előző kormányt, amely szerinte hazudott, amikor azt állította, hogy tekintettel a befogadott ukrajnai menekültek nagy számára, Csehország kivételt kapott a migrációs paktum előírásai alól, nem kell már több menekültet befogadnia, és szolidaritási hozzájárulást sem kell befizetnie az uniós kasszába.

Azt írja, hogy a kivétel csak egy évre szól, s az ukrajnai háború befejezésével minden megváltozhat. „A sikeres külpolitikát én nem így képzelem el” - szögezte le a politikus.

