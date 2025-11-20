Amnesztiát kérnének az ukránok

Jó pár ukrán követel amnesztiát a katonaszökevényeknek - miközben a parlament éppen arról tárgyal, hogy a korábbinál is szigorúbban kellene fellépni ellenük.

Petíciót nyújtottak be Volodimir Zelenszkij elnökhöz az engedély nélkül távozó katonák hozzátartozói, amelyben az amnesztia visszaállítását kérik. A kezdeményezés célja, hogy a tapasztalt, de alakulatukat elhagyó katonák büntetőjogi felelősségre vonás nélkül térhessenek vissza a szolgálatba, miközben a parlament épp szigorúbb szankciókat fontolgat a dezertőrökkel szemben - írja a Kárpáthír.

A cikk szerint szerzők arra kérik az elnököt, hogy segítse elő az egységüket önkényesen elhagyó (SZCS) katonák visszatérésének egyszerűsített eljárását. November 19-ig a szükséges 25 000 aláírásból 561 gyűlt össze, a határidőig még 92 nap van hátra. A dokumentum szerint a katonák egy része nem puszta hanyagságból távozott, hanem kényszerhelyzetben: sokan azért hagyták el állomáshelyüket, mert nem engedélyezték áthelyezésüket egy másik egységhez, vagy a parancsnokság rossz bánásmódja miatt döntöttek így