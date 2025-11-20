Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök árnyéka (ügyintézője?) és kabinetfőnöke példátlan hatalmat összpontosított a kezében. Befolyása kiterjed a parlamentre, a kormányra és a kulcsfontosságú állami intézményekre is. Most azonban – talán – végre eltűnhet a színről.

Részletesen bemutatja a Kárpáthír, ki valójában Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke. Mint írják, bár dominanciája megkérdőjelezhetetlen, a férfi továbbra is megosztó figura, akit belföldön és külföldön egyaránt szkepticizmus övez. A közelmúltban kirobbant, elnöki kört érintő korrupciós botrány azonban komoly veszélybe sodorhatja érinthetetlennek hitt pozícióját. Jermak 2020-as kinevezése óta fokozatosan vált Ukrajna de facto második emberévé. Elemzők és belső források szerint ő Zelenszkij „kapuőre”: rajta keresztül jutnak el az információk az elnökhöz, és ő felel a döntések végrehajtásáért is. Bár a külföldi partnerek gyakran panaszkodnak mindenütt jelenlétére és stílusára, kénytelenek vele tárgyalni.

Brüsszelben és Washingtonban azonban nem örvendenek osztatlan népszerűségnek a módszerei. Egy európai diplomata szerint az amerikai-ukrán kapcsolatok javítása érdekében „bárki jobb lenne, mint Jermakot újra Washingtonba küldeni”.

A Zelenszkij elnökségének legnagyobb korrupciós botrányaként emlegetett ügy, amelyben a vádak szerint több mint 100 millió dollárt sikkasztottak el állami szerződések révén, Jermakot is kényes helyzetbe hozta. Bár a nyomozás közvetlenül nem nevezte meg gyanúsítottként, a szálak az ő irányába is mutatnak. A botrány főszereplője, Timur Mindics, Zelenszkij korábbi üzlettársa és barátja, aki Izraelbe futott az országból. A Rendészeti források szerint a sikkasztott pénzből épült luxusingatlanok egyikét állítólag Jermaknak szánták. A kabinetfőnök környezetében korábban is felvetődtek korrupciós gyanúk, helyettesei közül többen is eljárás alá kerültek. Szakértők szerint lehetetlen, hogy egy ilyen kiterjedt hálózat Jermak tudta nélkül működött volna.

Utalnak rá, Jermak hivatali ideje alatt szisztematikusan távolították el a hatalom közeléből azokat a szereplőket, akik politikai kihívást jelenthettek vagy önállóan cselekedtek. Így járt Valerij Zaluzsnij volt főparancsnok és Olekszandr Kubrakov miniszterelnök-helyettes is. A kabinetfőnök befolyása mára kiterjed a külügyekre is, gyakran háttérbe szorítva a hivatásos diplomáciát.