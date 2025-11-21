2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

A februárban bízik az ukrán energiaszektor

MH
 2025. november 21. péntek. 5:55
Megosztás

A folyton optimista Kijev szerint Oroszország csak február végéig tud az energiaterrorral nyomást gyakorolni rájuk azért, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek.

A februárban bízik az ukrán energiaszektor
Csak a tavasz elejéig tessék kibírni...
Fotó: AFP/Anadolu/Maksym Kishka

Oroszország abban reménykedik, hogy az energiaszektor megsemmisítésének fenyegetése arra kényszeríti Ukrajnát, hogy a moszkvai feltételek mellett tárgyaljon, ez azonban korlátozott befolyásolási tényező, ezért az ellenség siet a javaslataival – jelentette ki Kirilo Budanov tábornok, a Védelmi Minisztérium hírszerzési főosztályának (HUR) a vezetője a Kanal 24 tévécsatornának adott interjújában. Mint az rbc.ua hírportál cikkéből kiderül, Moszkva erői minden esetben alapos kutatást végeztek, mielőtt az energiatermelő létesítmények elleni nagyszabású terrorcselekményeken alapuló taktikát alkalmazták volna. A szakember megjegyezte, ellenfeleik általánosságban helyes következtetésre jutottak, lévén az energiapusztítás fenyegető tényezője ijesztő.

A HUR vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a befolyásolási tényező egyértelműen időben korlátozott – s ez szerinte február vége. Ám arról egy szót sem ejtett, hogy utána mitől lenne jobb a helyzet...

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink