A februárban bízik az ukrán energiaszektor

A folyton optimista Kijev szerint Oroszország csak február végéig tud az energiaterrorral nyomást gyakorolni rájuk azért, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek.

Oroszország abban reménykedik, hogy az energiaszektor megsemmisítésének fenyegetése arra kényszeríti Ukrajnát, hogy a moszkvai feltételek mellett tárgyaljon, ez azonban korlátozott befolyásolási tényező, ezért az ellenség siet a javaslataival – jelentette ki Kirilo Budanov tábornok, a Védelmi Minisztérium hírszerzési főosztályának (HUR) a vezetője a Kanal 24 tévécsatornának adott interjújában. Mint az rbc.ua hírportál cikkéből kiderül, Moszkva erői minden esetben alapos kutatást végeztek, mielőtt az energiatermelő létesítmények elleni nagyszabású terrorcselekményeken alapuló taktikát alkalmazták volna. A szakember megjegyezte, ellenfeleik általánosságban helyes következtetésre jutottak, lévén az energiapusztítás fenyegető tényezője ijesztő.

A HUR vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a befolyásolási tényező egyértelműen időben korlátozott – s ez szerinte február vége. Ám arról egy szót sem ejtett, hogy utána mitől lenne jobb a helyzet...