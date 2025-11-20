Zelenszkij reméli a fogolycserék újraindulását

Ukrajna reméli, hogy az év végéig újraindulnak a fogolycserék Oroszországgal - jelentette ki szerdán Volodimir Zelenszkij Ankarában, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott egyeztetés után tartottak közös sajtótájékoztatót.

Ukrajna reméli, hogy az év végéig újraindulnak a fogolycserék Oroszországgal

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a kijevi vezetés számít Törökország diplomáciai erőfeszítéseire a háború befejezése érdekében. Mint mondta, Törökország segítségével eddig 2500 ukrán katonát sikerült kiváltani az orosz hadifogságból.

„Természetesen tartalmi megbeszéléseket folytattunk a diplomáciai helyzetről. És mostanra számos folyamat vált aktívabbá, és biztosítani akarjuk, hogy mindez az aktivitás főleg a békére irányuljon” - hangoztatta Zelenszkij, aki szerint török hivatali partnerével egyebek között a két ország közötti együttműködésről és a közös gyártási projektekről is egyeztettek.

Zelenszki újfent hangsúlyozta a biztonsági garanciák fontosságát. Szót ejtett arról is, hogy szeretnék bevonni Törökországot az úgynevezett hajlandók koalíciójába, különösen annak haditengerészeti komponensébe.

„Mindenki tisztában van a Fekete-tenger biztonságának jelentőségével, és ezt a biztonságot csak Törökországgal együtt lehet garantálni” - mondta Zelenszkij, akit az Interfax Ukrajina idézett.

A török elnök arról beszélt, hogy Törökország „igyekszik hozzájárulni Ukrajna helyreállításához török vállalkozók segítségével, akik még a nehéz körülmények ellenére sem hagyják el az országot”, folytatva ottani tevékenységüket. Kijelentette, hogy hazája mindig kész megvitatni Oroszországgal az ukrajnai helyzet rendezésének lehetőségeit, „olyan javaslatokat, amelyek felgyorsítják a tűzszünetet és megnyitják az utat a igazságos és tartós béke felé”.

Erdogan azt mondta, hogy Törökország „nagy jelentőséget tulajdonít” az Egyesült Államok részvételének a konfliktus rendezésében.