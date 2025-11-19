2025. december 7., vasárnap

Külföld

Zelenszkij jövőbeli sorsa az amerikaiakon múlik?

Egy politológus nyilatkozott az ukrán elnök jövőjéről

MH
 2025. november 19. szerda. 18:59
Zsuravlev politológus Zelenszkij felelősségre vonását javasolta, akit a Mindics ellen felhozott vádakban is érintettek.

Zelenszkij jövőbeli sorsa az amerikaiakon múlik?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: SOOC via AFP/Dimitris Kapantais

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt bűncselekménnyel vádolhatják meg társa, Timur Mindics üzletember ellen – állítja Dmitrij Zsuravlev politológus. A politikus jövőjéről a Lenta.ru-nak adott interjújában beszélt.

Korábban arról számoltak be, hogy Zelenszkij neve szerepel a Mindics elleni végleges vádiratban. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) dokumentumai szerint az üzletember az országban uralkodó helyzetet, valamint az elnökkel való baráti viszonyát és a kormánytisztviselőkkel való kapcsolatait kihasználva illegálisan gazdagodott meg.

A politológus szerint Zelenszkij jövőbeli sorsa teljes mértékben az amerikaiakon múlik.

„Összevonhatják őt ebben az ügyben, és akár felelősségre vonással is büntethetik. A kérdés az, hogy vajon azoknak, akik ezt végrehajthatják, van-e erejük? Egyértelmű, hogy az amerikaiak egy csapatot készítenek fel erre. Készen állnak Zelenszkij megbuktatására, vagy hajlandóak egyelőre támogatni őt? Csak ők tudják, de amint már nincs rá szükség, belekeverik ebbe a büntetőeljárásba, amely felelősségre vonással fog végződni” – mondta Zsuravlev.

