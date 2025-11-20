2025. december 7., vasárnap

Előd

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek táncolt a Sberbank robotja

"Én vagyok az első orosz humanoid robot, amely megtestesült mesterséges intelligenciával rendelkezik."

MH/ MTI
 2025. november 20. csütörtök. 5:31
Vlagyimir Putyin orosz elnöknek szerdán az orosz Sberbank "Utazás a mesterséges intelligencia világába" címen rendezett konferenciáján a bemutatták Oroszország legnagyobb pénzintézetének táncoló robotját.

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek táncolt a Sberbank robotja
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP/POOL/Maxim Shipenkov

Az orosz államfő a műszaki vívmányait bemutató kiállítást megtekintve találkozott a robottal, amely "Grín" néven mutatkozott be fémes hangján mellkasán pedig a Sberbank logójával. "Én vagyok az első orosz humanoid robot, amely megtestesült mesterséges intelligenciával rendelkezik.

Ez azt jelenti, hogy nem csak egy program vagyok a képernyőn, hanem a technológia fizikai megtestesülése" - tette hozzá Grín. "Szerettem volna megmutatni a legutóbbi táncot, amelyet a teremtőimtől tanultam. (...) A kedvenc számom" - jelentette be Grín, és elkezdett táncolni.

Előadását követően udvariasan meghajolt. "Több mint negyven érzékelő segít nekem simán mozogni. Biztosan tartani az egyensúlyt és biztonságosan kapcsolatba lépni az emberekkel" - mondta Grín a elnöknek, aki mosolyogva fogadta a robot táncát. "Nagyon szép, köszönöm" - szólt elismeréssel Putyin.

Az orosz elnök megtekintette a Sberbank új generációs intelligens ATM-jeinek egyikét is, amely kamerája segítségével 10 mutató, például a pulzus és a vérnyomás alapján összefoglalót ad az ügyfeleknek egészségi állapotukról. Pár nappal korábban egy szintén állítólag mesterséges intelligenciával működő robot felsült Moszkvában a nyilvánosság előtt, mert az Aidol névre keresztelt szerkezet nem sokkal színpadra lépése után orra bukott.

