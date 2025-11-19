2025. december 7., vasárnap

Előd

Ukrajna toxikus hatása kihat Európára?

Nagy felhajtás

MH
 2025. november 19. szerda. 20:28
Peszkov: Európa érzi a kijevi rezsim korrupt mérgező hatását, és nyafog

Ukrajna toxikus hatása kihat Európára?
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: AFP/Pool/Maxim Shemetov

Az európai országok érzik a kijevi kormány korrupt mérgező hatását, és sokat foglalkoznak a kérdéssel – állítja Dmitrij Peszkov orosz elnöki sajtótitkár a TASS hírügynökségnek adott interjújában.

„Ez a toxikus hatás érezhető Európában. Nyilvánvalóan komoly kellemetlenségeket élnek át” – mondta a Kreml szóvivője.

Peszkov hozzátette, hogy a Kreml figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, de Moszkva már most is nagy felhajtást észlel e kérdés körül.

