Az európai országok érzik a kijevi kormány korrupt mérgező hatását, és sokat foglalkoznak a kérdéssel – állítja Dmitrij Peszkov orosz elnöki sajtótitkár a TASS hírügynökségnek adott interjújában.

„Ez a toxikus hatás érezhető Európában. Nyilvánvalóan komoly kellemetlenségeket élnek át” – mondta a Kreml szóvivője.

Peszkov hozzátette, hogy a Kreml figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, de Moszkva már most is nagy felhajtást észlel e kérdés körül.