Újabb ukrán letartóztatás

A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság úgy döntött, hogy őrizetbe veszi Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettest, a Közösségek és Területek korábbi miniszterét, a Naftogaz és a Kijevi Megyei Állami Közigazgatás egykori vezetőjét – számolt be róla a Hromadske és a Korrupcióellenes Központ.

Csernisovot hatvan napra, január 16-ig helyezték őrizetbe, azonban 51,6 millió ukrán hrivnya (406 millió forint) óvadék megfizetése ellenében előtte is szabadulhat. A nyomozás adatai szerint Csernisov azok között volt, akik felkeresték az úgynevezett „mosodát”, vagyis azt a helyet, ahol bűncselekményből származó pénzeket legalizáltak. Ez a létesítmény az Energoatomban működő „visszafizetési” rendszer vezetőjének ellenőrzése alatt állt – írja az Epravda, vette észre a hirado.hu.

Csernisov tagadja, hogy köze lenne az Energoatom körüli korrupcióhoz. Elmondása szerint semmit sem tud a „Che Guevara” álnévről, amelyen állítólag a többi gyanúsított is emlegette. Ugyanakkor nem válaszolt az újságírók azon kérdésére, hogy ismeri-e Timur Mindics üzletembert, akit a korrupcióellenes iroda (NABU) az Energoatomnál működő sikkasztási rendszer megszervezésével gyanúsít.

A kozyn építési projektjében való esetleges részvételét kommentálva — amelyet jelenleg üzleti partnere, Lilia Liszenko vezet — Csernisov hangsúlyozta, hogy az állami szolgálata előtt üzleti tevékenységgel foglalkozott. Állítása szerint minden vagyonát bevallotta.

Zelenszkij kormányának lemondását követelte az ellenzék a korrupciós ügyben zajló szavazáson

Botrányba fulladt az ukrán parlamentben két, a nemrég kirobbant korrupciós botrányba keveredett miniszter menesztéséről szóló szavazás kedden, miután ellenzéki képviselők elállták a házelnöki pódiumra vezető utat, és a voksolás helyett az egész kabinet lemondását követelték. Az energetikai tárcát vezető Szvitlana Hrincsukkal és az igazságügyi tárca élén álló Herman Haluscsenkóval kapcsolatos szavazást Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja, az ellenzéki Európai Szolidaritás képviselői akadályozták meg.

Az egyik legnagyobb ellenzéki pártnak számító tömörülés több képviselője táblákat tartott a magasba, egyebek mellett „Mi a sötétség ára?” felirattal.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök ezt követően felfüggesztette az ülést, egy ellenzéki képviselő pedig a sajtónak azt mondta, szerdán várhatóan ismét megkísérlik a szavazást.