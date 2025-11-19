Tovább nőtt a ternopili áldozatok száma

A legfrissebb adatok szerint már 25 ember halt meg, közülük három gyermek, és 73-an sebesültek meg a szerdára virradóra a nyugat-ukrajnai Ternopilra mért orosz légicsapás következtében - közölte délután az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat.

A közlés szerint a sérültek között 15 gyerek van. A súlyosan megrongálódott többszintes lakóház mellett 14 pszichológus dolgozik az ország különböző régióiból, akik eddig 150 embernek nyújtottak segítséget. A helyszínen továbbra is folynak a mentő- és helyreállító munkálatok. Több mint 160 szakembert vontak be, köztük magasban dolgozókat, kutyás egységeket, a Delta különleges alakulatot, körülbelül 45 műszaki eszközt, többek között robotizált rendszereket. A katasztrófavédelem hozzátette, hogy a légicsapás sújtotta területet tűzszerészek vizsgálták át.

Korábbi rendőrségi jelentés szerint két 9 emeletes lakóházat is találat ért a megyeszékhelyű városban.

Szerhij Nadal, Ternopil polgármestere bejelentette, hogy november 19-21. között három napos gyászt hirdettek a városban.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy az előzetes adatok szerint a Ternopilban az egyik lakóházat H-101-es orosz robotrepülőgép találta el, de a pontos információkhoz hivatalos adatokra van szükség az elemzés és a helyszíni vizsgálat után. Szavai szerint az éjszaka az orosz erők támadása elsősorban a nyugati országrészre irányult. "Nyugat felé egy kombinált csapást mértek, különböző típusú légi támadóeszközök bevonásával. Ezek H-101-es és Kalibr robotrepülőgépek, valamint egy ballisztikus rakéta volt, amelyeket nem repülőgépekről indítottak" - fejtette ki.

A légierő a Telegramon közölte, hogy az éjjeli támadás során a Mirage-2000 és F-16 vadászgépek legalább tíz manőverező robotrepülőgépet semmisítettek meg. "A légi és légelhárító harcok vezetésében alkalmazott saját innovatív megközelítésekkel az ukrán személyzetek stabilan magas teljesítményt nyújtanak az ellenséges támadások visszaverésében" - emelte ki a légierő. Hozzátette, hogy "az F-16-osok számláján már több mint 1300 elfogott légi cél szerepel". Megjegyezték, hogy a légelhárító missziókon túl ezek a repülőgépek aktívan alkalmazhatók a csapatok légi támogatására is: "az ukrán légierő adatai szerint az F-16-os pilóták több mint háromszáz földi célpontot semmisítettek meg, elpusztítva több száz ellenséges haditechnikai eszközt, parancsnoki pontokat és drónirányító pontokat, valamint lőszerraktárakat és az ellenség logisztikáját".