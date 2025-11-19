2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Titokzatos Pentagon-küldöttség Kijevben

Új részletek derültek ki Trump titkos békekezdeményezéséről

MH
 2025. november 19. szerda. 11:37
Az amerikai hadsereg vezető figuráit is bevonják az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalási kísérletekbe, akik már meg is érkeztek Kijevbe.

Titokzatos Pentagon-küldöttség Kijevben
Donald Trump csodafegyvere Dan Driscoll lehet
Fotó: Cheriss May / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitrijev orosz tárgyaló már hónapok óta egy 28 pontos, titkos béketerven dolgozik, amellyel végre pontot tehetnének az orosz–ukrán háborúra.

A Wall Street Journal most arról ír: a Fehér Ház egy újabb, látványosan „felkeményített” csatornát is megnyitott, és egy magas rangú Pentagon-küldöttséget küldött Kijevbe, hogy újraindítsa a béketárgyalásokat.

Négycsillagos tábornokok adják a kíséretet

A lap szerint Donald Trump elnök szerdán Kijevbe delegálta Dan Driscollt két négycsillagos tábornok – Chris Donahue, az amerikai szárazföldi erők európai parancsnoka és Randy George, az amerikai hadsereg vezérkari főnöke – kíséretében.

Driscoll Volodimir Zelenszkij elnökkel, ukrán kormányzati és katonai vezetőkkel, valamint hadiipari szereplőkkel tárgyal, később pedig orosz tisztviselőkkel is találkozni készül.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztviselő szerint az elnök így fogalmazott: „Itt az ideje abbahagyni az öldöklést, és megkötni az alkut, amely véget vet a háborúnak.”

A WSJ úgy tudja, Driscoll „Trump megbízásából” próbálja újraindítani a békefolyamatot, vagyis a Witkoff–Dmitrijev-féle háttércsatorna mellé most nyíltan katonai súlyt is rendeltek.

Driscoll kiválasztása önmagában is üzenet: Trump korábban „keményfiúnak” nevezte, és „a drónos srácnak” hívja, utalva arra, hogy ő vezeti az egymillió új harci drón rendszeresítését célzó programot. Az elnök nemcsak az amerikai hadsereg miniszteri posztjával bízta meg, hanem a Szövetségi Alkohol-, Dohány-, Tűzfegyver- és Robbanószer-ügyi Iroda (ATF) vezetését is rábízta.

Már a terepen a szakembergárda

A WSJ szerint a küldöttség hétfőn Németországban kapott hírszerzési tájékoztatót az Ukrajnát évek óta támogató amerikai egységektől, majd Lengyelországon keresztül, éjszakai vonattal érkezett Kijevbe.

A megbeszéléseknek

  • nemcsak a békekísérlet, hanem
  • a fronthelyzet és
  • a fegyvergyártás felpörgetése is a témáját képezik.

A lap felidézi: a Trump–Putyin alaszkai csúcs óta a közvetítési kísérletek holtpontra jutottak,

Moszkva pedig „aligha mutatott valódi hajlandóságot” a kompromisszumra.

Ebbe a kontextusba illeszkedik a Miamiban egyeztetett titkos béketerv és a mostani Pentagon-küldetés: az amerikai elnök továbbra is abban bízik, hogy – saját szavaival – „még egy háborút meg tud állítani”.

Ehhez pedig láthatóan egyszerre használ gazdasági szankciókat, háttéralkukat és katonai súlyt felvonultató diplomáciát, fogalmaz a Mandiner.

